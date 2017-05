Nouvelle exclusivité de Sushi à la maison chez IGA : Le tartare simplifié... et congelé! (Parfait pour l'été)







MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'entreprise québécoise de Geneviève Everell, Sushi à la maison, s'est associée aux maîtres poissonniers de IGA pour créer un nouveau produit exclusif à la bannière, disponible dès le 1er juin 2017, juste à temps pour la saison estivale : le poisson à tartare parfait, prêt à être assaisonné!

Les tartares Sushi à la maison en quelques bouchées

Trois variétés de poisson qualité tartare disponibles : thon, saumon et pétoncle;

Juste du poisson : il tient la vedette et peut être assaisonné au gré des inspirations et en fonction des restrictions alimentaires de chacun;

Déjà coupés en petits cubes, pour une préparation des plus faciles;

Offerts dans un emballage transparent en forme de tube facile à ouvrir;

Se décongèlent en 25 minutes top chrono dans un bol d'eau;

Prix : 9,99 $ pour le paquet de 130 grammes. Parfait pour une entrée à deux tout comme pour une portion individuelle;

Une exclusivité de la bannière IGA, également disponible sur l'épicerie en ligne : www.iga.net.

IGA et Geneviève Everell : plus qu'une relation d'affaires, une vraie complicité

C'est en 2014 que Sushi à la maison et IGA développent leur relation d'affaires. Tout débute par un coup de foudre professionnel, alors que les cours de fabrication de sushis qu'offre Geneviève Everell dans les IGA connaissaient un succès retentissant. La collaboration débute réellement avec le lancement en exclusivité de l'ensemble de départ pour la confection de sushis par Sushi à la maison, puis celle-ci s'est poursuivie avec la section produits qualité tartares, les assiettes sushis et les sauces, puis continue à se solidifier avec l'arrivée sur les tablettes d'un premier produit réalisé en collaboration.

Citations

« Ma passion pour les sushis et les tartares n'est plus un secret pour personne! Ce que je souhaitais en créant ce nouveau produit, c'est de faciliter la vie des gens pressés et démocratiser le tartare, un plat que j'adore. Le produit est simple d'utilisation et peut se décliner en 1001 variétés différentes. Cet été, j'invite les Québécois à laisser aller leur imagination et tester des mariages de saveurs différents avec les nouveaux tartares Sushi à la maison. »

-- Geneviève Everell, fondatrice de Sushi à la maison

« Chez IGA, on aime offrir aux consommateurs des produits d'entrepreneurs d'ici, leur faire découvrir des nouvelles saveurs et leur simplifier la vie avec des produits faciles d'utilisation. Les tartares Sushi à la maison représentent donc le produit parfait, puisqu'ils sont tout ça et bien plus! Nous sommes fiers d'encourager une entreprise québécoise tout en facilitant la découverte d'un plat qui gagne en popularité au Québec. »

-- Luis Manuel Gomez, Chef développement des affaires, viandes et poissons chez Sobeys Québec

À propos d'IGA

IGA est le plus important regroupement d'épiciers indépendants au Canada et ses origines au Québec remontent à 1953. Les 290 marchands IGA sont constamment à la recherche de nouvelles façons de mieux servir leur clientèle. La bannière IGA comprend les magasins IGA, IGA extra et IGA express.

