Prix Fleet Achievement - Célébrons l'excellence en gestion de flotte de véhicules

Fleet Complete et TELUS célèbrent une décennie de partenariat avec les prix Fleet Achievement, reconnaissant leurs clients au Canada.

TORONTO, le 25 mai 2017 /CNW/ - 2017 marque le 10e anniversaire du partenariat entre Fleet CompleteMD, un fournisseur mondial de technologies de télématique pour flotte de véhicules et main-d'oeuvre mobile, et TELUS, l'une des plus importantes entreprises de télécommunications au Canada. Ensemble, Fleet Complete et TELUS aident les entreprises canadiennes à tirer avantage de l'Internet des objets (IdO) pour se doter d'une agilité inégalée et optimiser leurs opérations, surpasser la concurrence et assurer leur croissance.

Pour commémorer cette décennie de partenariat, Fleet Complete et TELUS célèbrent leurs clients partout au Canada en organisant une cérémonie de remise des prix Fleet Achievement et en soulignant leurs réalisations en matière de gestion efficace d'une flotte de véhicules. La cérémonie officielle a eu lieu le 23 mai 2017 à Toronto et comprenait des nominations pour la sécurité, l'environnement et l'innovation, en récompensant les pratiques exemplaires ainsi que l'évolution de l'industrie de la gestion de flottes de véhicules. Les entreprises sélectionnées ont été choisies à partir des soumissions des clients, à qui nous demandions de nous décrire leurs réalisations dans l'utilisation des technologies de l'IdO et la mesure de leur succès. Des équipes de Fleet Complete et TELUS ont évalué avec soin les candidatures pour sélectionner les candidats les plus accomplis.

« Notre objectif est d'offrir aux entreprises des avantages concurrentiels sur le marché actuel en mettant à profit nos meilleures technologies et notre infrastructure de réseau pour aider les entreprises à assurer le suivi de leurs actifs sur le terrain », explique Tony Lourakis, directeur général de Fleet Complete. « TELUS est notre partenaire en innovation dans l'industrie de la télématique depuis dix ans et, ensemble, nous offrons à nos clients mutuels la fiabilité inégalée d'un fournisseur de service de télécommunication mobile, un portefeuille complet de solutions et un service personnalisé. Nos clients sont parmi les meilleurs de l'industrie et ce ne fut pas une tâche facile de choisir les récipiendaires des prix Fleet Achievement. Nous avons relevé ce défi de taille et sommes particulièrement fiers d'avoir été témoins des efforts que nos clients ont déployés pour assurer leur succès au fil des dix dernières années. Ces efforts constituent la consécration de notre partenariat. »

Pour leur excellence en gestion de flotte de véhicules, les prix Fleet Achievement ont été remis aux entreprises suivantes :

Prix flotte de l'année (Fleet of the Year Award) - Lowe's Canada

Prix sécurité (Fleet Safety Award) - Les Constructions Edguy Inc.

Prix environnement (Environment Award) - Telecon

Prix pionnier (Pioneer Award) - Miller Paving Limited

Prix gestionnaire de flotte de l'année (Fleet Manager of the Year Award) - Ledcor Group

Prix conducteur de l'année (Driver of the Year Award) - APPS Express

Prix flotte de petite entreprise (Small Biz Fleet Award) - Yummy Catering

Fleet CompleteMD

Fleet CompleteMD, dont le siège social se trouve à Toronto, est un fournisseur mondial de service d'IdO offrant des solutions de gestion des flottes, des actifs et de la main-d'oeuvre mobile. Depuis 2000, Fleet Complete propose des solutions de répartition, de suivi de flotte et de gestion des ressources mobiles à plus de 8 000 entreprises dans le monde. Fleet CompleteMD entretient des partenariats de distribution clés avec AT&T aux États-Unis, TELUS au Canada, Telstra en Australie et T-Mobile en Europe, et demeure parmi les entreprises affichant la plus forte croissance en Amérique du Nord, remportant de nombreux prix pour l'innovation et la croissance depuis sa fondation en 2000 (alors Complete Innovations Inc.). Pour en savoir plus, visitez le site fleetcomplete.com/fr/.

