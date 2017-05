Une pièce de collection en argent de la Monnaie royale canadienne souligne le 75e anniversaire de la bataille de Dieppe et rend hommage à la bravoure et au sacrifice des soldats canadiens







MONCTON, NB, le 25 mai 2017 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne a créé une pièce de collection en argent pour marquer le 75e anniversaire de la bataille de Dieppe, la première offensive de l'armée canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale qui entraînera de lourdes pertes au sein de ses valeureuses troupes. En souvenir de ce chapitre capital de l'histoire militaire canadienne, la Monnaie a remis aujourd'hui un exemplaire encadré de cette pièce à la filiale de Moncton de la Légion royale canadienne. L'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée fédérale de Moncton-Riverview-Dieppe, s'est jointe à Kirk MacRae, membre du conseil d'administration de la Monnaie royale canadienne, pour procéder à cette présentation officielle.

« Il y a 75 ans aujourd'hui, des soldats de partout au Canada se sont battus à Dieppe avec courage et abnégation dans ce qui fut la première offensive armée canadienne de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont payé un prix terriblement élevé en tentant, au péril de leur vie, de percer les défenses ennemies », a déclaré Mme Petitpas Taylor. « L'éprouvante expérience de Dieppe aura toutefois permis au Canada et aux Alliés de tirer des leçons déterminantes pour la réussite des opérations qui ont suivi, dont le débarquement du Jour J. La nouvelle pièce de la Monnaie nous rappellera à jamais que leur sacrifice n'a pas été vain. »

« Le profond respect et l'admiration qu'éprouve la Monnaie pour la détermination et le sacrifice des anciens combattants et des militaires actifs sont immortalisés de nombreuses pièces qu'elle continue de fabriquer en hommage à leur service exceptionnel », a déclaré Sandra Hanington, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Nous sommes fiers de commémorer, à notre façon, le 75e anniversaire du raid de Dieppe, et nous espérons que cette pièce en argent contribuera à préserver le souvenir de nos soldats qui ont défendu les valeurs canadiennes lors de cette journée fatidique. »

« Il est primordial de se rappeler le sacrifice de nos soldats durant la bataille de Dieppe, il y a 75 ans », a déclaré Christina Alward, directrice exécutive, Légion royale canadienne - Direction Nouveau-Brunswick. « Avec le lancement de cette pièce commémorative, nous honorons aujourd'hui leur service et leurs accomplissements et veillons à perpétuer leur souvenir. »

Le motif au revers, oeuvre de l'artiste canadien Alan Daniel, présente le point de vue saisissant d'un soldat plongé dans le feu de l'action, alors que nos troupes se précipitent à l'assaut du port occupé de Dieppe, en France, au moyen d'une attaque amphibie. L'image du soldat canadien exhortant ses camarades à aller de l'avant pour atteindre le casino fortifié illustre le courage et la détermination des Canadiens qui ont répondu à l'appel du devoir envers et contre tout. L'effigie du roi George VI, souverain régnant du Canada au cours la Seconde Guerre mondiale, figure à l'avers de la pièce.

La pièce de 20 $ en argent pur 2017 - Champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale : La bataille de Dieppe a un tirage limité à 7 500 exemplaires et se vend au prix de détail de 92,95 $. Elle peut être commandée depuis le 7 mars 2017 à la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada et le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en ligne au www.monnaie.ca. Cette pièce est également vendue dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa, à Winnipeg et à Vancouver, ainsi que par l'entremise du réseau mondial de marchands et de distributeurs de la Monnaie, qui comprend les établissements de Postes Canada participants.

Vous trouverez des images de cette pièce ici :

https://www.dropbox.com/sh/qbb2g5eqfw74i1b/AAChUidfXPxYkzPjoUDaShwoa?dl=0

