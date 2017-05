L'École nationale de ballet du Canada tient la plus grande danse au pays pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération







TORONTO, le 25 mai 2017 /CNW/ - Le 2 juin, lors de la Journée Dansons Ensemble, l'École nationale de ballet du Canada (ÉNB) marquera le 150e anniversaire de la Confédération dans le cadre d'une célébration pancanadienne où toute la population pourra participer à des activités gratuites.

Un des projets phares de Canada 150, la Journée Dansons Ensemble vise à rassembler les Canadiens et leurs collectivités en leur faisant découvrir les bienfaits physiques, sociaux, affectifs et culturels de la danse. Elle est financée en partie par le gouvernement du Canada, par l'entremise du Fonds Canada 150, et par Shaw Communications Inc., son commanditaire principal.

Les événements de la Journée Dansons Ensemble comprennent des spectacles de danse professionnels, des classes libres gratuites, des stands proposant diverses activités, de la musique et de quoi faire participer tout le monde, peu importe l'âge ou l'aptitude. Le point culminant de chaque événement phare sera les prestations de la chorégraphie créée pour Dansons Ensemble 2017, qui a été enseignée et répétée à l'échelle du pays depuis janvier, notamment dans les studios de danse, les écoles, les centres communautaires et les établissements de soins de longue durée. Des vidéos diffusées en ligne ont permis de mobiliser les enfants, les jeunes de tous âges, les adultes et les personnes âgées.

Les événements phares officiels de la journée Dansons Ensemble se dérouleront à :

Calgary - Eau Claire Market, le 2 juin, de 16 h à 18 h HNR

- Eau Claire Market, le 2 juin, de 16 h à 18 h HNR Winnipeg - Axworthy Health & RecPlex, le 8 juin, de 10 h 15 à 12 h 15 HNC

- Axworthy Health & RecPlex, le 8 juin, de 10 h 15 à 12 h 15 HNC Toronto - Yonge-Dundas Square , le 2 juin, de 12 h à 18 h HNE

- , le 2 juin, de 12 h à 18 h HNE Événement pour les enfants et les jeunes, de 12 h à 14 h HNE



Événement pour les personnes âgées, de 15 h à 16 h HNE



Événement pour la collectivité, de 16 h à 18 h HNE

Montréal - Les Jardins Gamelin, Quartier des Spectacles, le 2 juin, de 17 h à 20 h HNE

Halifax - Grand Parade, le 2 juin, de 11 h à 13 h HNA

Dans les écoles et les espaces communautaires d'un océan à l'autre - notamment de Vancouver à Yellowknife et de Nunavut à Terre-Neuve - près de 200 collectivités (jusqu'à présent) organisent des événements communautaires à l'occasion de la Journée Dansons Ensemble à compter du 2 juin. Mentionnons entre autres les événements prévus à :



Charlottetown , Î.-P.-É. - Memorial Hall, Confederation Centre of the Arts, le 2 juin, à 17 h HNA

, Î.-P.-É. - Memorial Hall, Confederation Centre of the Arts, le 2 juin, à 17 h HNA Collingwood, ON - Central Park Arena, le 3 juin

- Central Park Arena, le 3 juin St. John's , T.-N. - Atlantic Place, le 3 juin, à 13 h 30 HNT

, T.-N. - Atlantic Place, le 3 juin, à 13 h 30 HNT Saskatoon, SK - PotashCorp Children's Festival of Saskatchewan , Kinsmen Park, le 6 juin, à 12 h 30 HNR

- PotashCorp Children's Festival of , Kinsmen Park, le 6 juin, à 12 h 30 HNR Airdrie, AB - Airdrie Farmers' Market, le 7 juin, de 17 h 30 à 18 h HNR

L'École nationale de ballet du Canada a fait appel à quatre chorégraphes canadiens aux styles de danse distincts. Sous la direction du personnel artistique de l'ÉNB, ces artistes de différentes origines culturelles provenant de diverses régions ont collaboré pour donner corps à une oeuvre unique qui incarne et célèbre la diversité et l'identité artistique canadiennes. Ces chorégraphes sont : Kimberley Cooper (Calgary, AB), Eugene Baffoe (Winnipeg, MB), Tracee Smith (Toronto, ON) et Roger Sinha (Montréal, QC). La musique qui accompagne la chorégraphie est une oeuvre canadienne spécialement remixée pour Dansons Ensemble. Elle met en vedette la chanteuse de gorge Tiffany Ayalik originaire des Territoires du Nord-Ouest et de descendance inuite.

Dansons Ensemble Canada 2017 est rendu possible grâce au généreux soutien de partenaires nationaux additionnels tels que l'école du Royal Winnipeg Ballet du Canada, Éducation physique et santé Canada, le Globe and Mail et Banque Scotia; des donateurs fondateurs Joan et Jerry Lozinski; et des principaux alliés, le William R. and Shirley Beatty Charitable Fund et la LesLois Shaw Foundation.

L'ÉNB remercie chaleureusement ses partenaires de diverses collectivités de soutenir la Journée Dansons Ensemble, notamment : Decidedly Jazz Danceworks, Wildflower Arts Centre, J. Watson Dance, Absolute Dance, Creative Airdrie, DANCEPL3Y et Ever Active Schools (Alberta) à Calgary; Arts Etobicoke, Canadian Dance Assembly, Canadian Tire Jumpstart Charities, The Dance Ability Movement, DANCEPL3Y, Dancing with Parkinson's Canada, Hart House, Parkinson Canada, ParticipACTION, TakingITGlobal Toronto Community Housing et YMCA à Toronto; Sinha Dance et 5inco à Montréal; Halifax Dance, Dance Nova Scotia, Kinnected Leadership, North Preston Community Centre, East Preston Recreation Centre et Halifax Library à Halifax.

Pour de plus amples renseignements sur Dansons Ensemble ou sur la Journée Dansons Ensemble, veuillez consulter le site : www.dansonsensemble.ca.



Citations

« J'invite les Canadiens de tous âges à chausser leurs souliers de danse et à profiter au maximum de Canada 150 dans le cadre de ce projet novateur, rassembleur et créatif qui fait la promotion de saines habitudes de vie. Célébrons le multiculturalisme et la diversité du Canada en dansant et en bougeant ensemble! »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« En encourageant les Canadiens à découvrir le mouvement, Dansons Ensemble Canada 2017 offre aux jeunes et à leurs familles un moyen sain et agréable de célébrer le 150e anniversaire de notre pays. Ce programme emballant constitue pour les jeunes une occasion de s'activer, d'acquérir de saines habitudes, d'améliorer leur confiance en soi, d'entrer en contact avec les autres et de raviver leurs sentiments pour le Canada. Nous sommes ravis de soutenir notre partenaire, l'École nationale de ballet du Canada, dans cette remarquable initiative. »

- Chethan Lakshman, vice-président, Affaires externes, Shaw Communications

« À titre d'expression de l'identité, la danse reflète de façon profonde et émouvante qui nous sommes et quelles sont nos valeurs et nos aspirations, en tant qu'individus et en tant que nation. Le 150e anniversaire de la confédération rend cela encore plus pertinent. Fondée il y a 58 ans, l'École nationale de ballet du Canada est l'héritière d'un riche passé et d'une tradition d'excellence tant au Canada que sur la scène internationale. Nous sommes fiers d'instiller cet esprit d'excellence dans le programme Dansons Ensemble de l'ÉNB. Grâce au pouvoir rassembleur de la danse, la Journée Dansons Ensemble nous montrera une nation qui se réunit pour célébrer la force de la diversité et la richesse culturelle du Canada, tout en découvrant le bonheur de danser et ses bienfaits. L'ÉNB est enchantée que Dansons Ensemble Canada 2017 ait été choisi comme un des projets phares de Canada 150 et remercie profondément Shaw Communications, commanditaire principal, pour son engagement envers la communauté et les jeunes. »

- Mavis Staines, directrice artistique et directrice générale, École nationale de ballet du Canada

À propos de l'École nationale de ballet du Canada

Fondée il y a 58 ans et héritière d'un riche passé qui sous-tend sa réputation internationale, l'École nationale de ballet du Canada (ÉNB) est l'un des premiers établissements au monde pour la formation des danseurs et des professeurs de ballet. La stratégie pédagogique distincte de l'ÉNB intègre dans son Programme de ballet professionnel les meilleurs éléments en matière de formation en ballet classique, la danse contemporaine et les dernières avancées en sciences et en mouvement. Les anciens de l'ÉNB oeuvrent dans 80 compagnies au Canada et à l'étranger, où ils jouent souvent un rôle de chef de file comme chorégraphes et directeurs artistiques.

L'ÉNB croit que tout le monde devrait avoir accès à des programmes de danse de qualité qui encouragent chacun à s'investir sur le plan artistique et à profiter des bienfaits physiques, sociaux, affectifs et culturels que danser procure. L'initiative communautaire Dansons Ensemble de l'ÉNB, qui a pris de l'ampleur sous la direction du personnel artistique de l'ÉNB, utilise la danse pour développer les fondements de la littératie physique chez les enfants et les jeunes. Elle mobilise aussi les personnes âgées, y compris les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou de démence, par des activités de danse qui améliorent la santé et la qualité de vie, en plus de sensibiliser un vaste public aux bienfaits de la danse. www.nbs-enb.ca

