Falco nomme Mme Chantal Sorel au conseil d'administration







MONTRÉAL, QC--(Marketwired - 25 mai 2017) - Ressources Falco Ltée (« Falco » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE: FPC) est heureuse d'annoncer qu'elle a nommé Mme Chantal Sorel, directrice générale, Capital, chez SNC-Lavalin, au conseil d'administration de la Société. Mme Hélène Cartier, qui a été nommée vice-présidente, environnement et développement durable de la Société le 15 mars 2017, a démissionné de son poste d'administratrice au sein du conseil d'administration.

Mme Sorel occupe le poste de directrice générale, Capital chez SNC-Lavalin. Elle est responsable de la capacité d'investissement et la gestion des actifs SNC-Lavalin, qui consiste à investir des capitaux dans des projets et gérer le portefeuille d'investissements d'infrastructure de plusieurs milliards de dollars de l'entreprise. Mme Sorel était auparavant vice-présidente principale, Développement des affaires du secteur Infrastructures de SNC-Lavalin. Jusqu'à la fin de 2014, elle a assumé les fonctions de vice-présidente et gestionnaire de projet responsable du projet du site Glen du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

Chantal Sorel possède un baccalauréat en architecture de l'Université de Montréal et une maîtrise en gestion de projet de l'Université du Québec à Montréal. Elle est également titulaire de la certification Project Management Professional du PMI et a terminé le Programme de perfectionnement des administrateurs offert conjointement par l'Institut des administrateurs de sociétés, l'Institut des cadres de McGill et la Rotman School of Management de l'Université de Toronto.

Luc Lessard, président et chef de la direction, a commenté : « Nous sommes enchantés d'accueillir Chantal sur le conseil d'administration de Falco. Chantal apporte une connaissance approfondie et de l'expérience en gestion de projet, en stratégie et en financement. L'arrivée de Chantal sera un atout précieux pour la Société dans le cadre de l'avancement du projet Horne 5. »

À propos de Ressources Falco Ltée

Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco contrôle 67 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. La propriété principale de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Redevances Aurifères Osisko Ltée est le plus important actionnaire de la Société et détient actuellement 13,5 % des actions ordinaires en circulation de la Société.

