5e Symposium de pédiatrie sociale en communauté - Vulnérabilité des enfants : comprendre et agir sur les iniquités en santé







MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Fondation du Dr Julien est fière d'avoir rassemblé, ces 25 et 26 mai 2017, près de 400 chercheurs, praticiens, étudiants et professionnels de la santé, des services sociaux et du droit, dans le cadre du 5e Symposium de pédiatrie sociale en communauté, au Centre des sciences de Montréal. Ce forum d'échange vise à mobiliser les professionnels, les décideurs politiques et les chercheurs autour des iniquités sociales qui affectent la santé et le développement des enfants vulnérables.

« Ce Symposium nous permet de partager les savoirs issus de la recherche et de la pratique en santé, en faveur des enfants les plus vulnérables. La complexité des interventions auprès de ces enfants, l'identification des communautés les plus exposées au risque de vulnérabilité, les droits des enfants et la place qui leur est attribuée dans la société, seront aussi parmi les thèmes abordés. Je me réjouis qu'autant de professionnels s'intéressant à la pédiatrie sociale en communauté soient réunis », souligne Dr Gilles Julien, C.M., O.Q., pédiatre social, président fondateur et directeur clinique de la Fondation du Dr Julien.

Les territoires de vulnérabilité au Québec

Au Québec, près de 200 000 enfants de moins de 18 ans vivent en situation de pauvreté1. Où se trouvent les milieux les plus vulnérables ? Quels sont les indices qui mesurent cette vulnérabilité ? Lors du Symposium seront dévoilés les territoires les plus vulnérables au Québec. Il s'agit d'une étude des communautés à risque, en termes de pauvreté sociale et économique, à la plus petite échelle possible.

« Nous savons maintenant qu'une exposition prolongée à des sources de stress peut perturber de façon importante le développement de l'enfant. Ces stress, qu'on qualifie de stress toxiques, proviennent de sources nombreuses et variées. Elles peuvent résulter de facteurs individuels comme un handicap ou une prédisposition génétique, mais aussi de l'environnement avec lequel l'enfant est en interaction, incluant sa famille et la communauté dans laquelle il vit. Cette analyse cartographique, qui a été menée pour soutenir la Fondation du Dr Julien à cibler les lieux où implanter les futurs centres de pédiatrie sociale en communauté, est un outil formidable pour venir en aide aux enfants qui en ont le plus besoin », explique Dre Gaëlle Vekemans, pédiatre au centre de pédiatrie sociale en communauté d'Hochelaga-Maisonneuve.

Un Symposium d'envergure internationale

Quelque 24 conférenciers de haut calibre, en provenance du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie, prendront la parole pour exposer leurs projets, partager des données probantes issues de recherches scientifiques et bonifier les pratiques des professionnels. Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, sera présent pour clôturer l'événement.

Ce sera, entre autres, l'occasion de présenter les orientations des deux chaires de recherche en pédiatrie sociale en communauté de l'Université de Montréal et de l'Université McGill, puis de découvrir des interventions sociales et médicales uniques, réalisées un peu partout dans le monde.

En outre, Jerry Nussbaum, président de l'Association Janusz Korczak du Canada, viendra remettre le Prix Janusz Korczak au Dr Gilles Julien et à Me Hélène (Sioui) Trudel, directrice générale et conseillère juridique principale de la fondation du Dr Julien, en reconnaissance des soins qu'ils apportent aux enfants et de leur dévouement pour la défense de leurs droits.

Pour connaître le contenu complet du Symposium, veuillez consulter le programme.

À propos de la Fondation du Dr Julien

La Fondation du Dr Julien a pour mission de permettre à chaque enfant issu d'un milieu vulnérable d'avoir accès à des soins médicaux et services spécialisés de pédiatrie sociale en communauté pour se développer pleinement et améliorer son bien-être, dans le respect de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle forme, accompagne et certifie également un réseau de centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC), un peu partout au Québec. Aujourd'hui, 24 CPSC soignent et outillent ensemble près de 4400 enfants et leurs familles.

Sources :

1 Institut de la statistique du Québec. Portrait social du Québec, 2001

SOURCE Fondation du Dr Julien

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 08:30 et diffusé par :