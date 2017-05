StorageMart favorise l'engagement de ses employés en nommant une nouvelle directrice des ressources humaines







COLUMBIA, Missouri, 25 mai 2017 /CNW/ -- StorageMart est fière d'annoncer la nomination de Lise Nyrop à titre de directrice des ressources humaines (RH). Nyrop, une vétérane des initiatives liées aux ressources humaines, soutiendra la croissance et la réussite futures de la société en mettant sur pied un département et un programme exhaustif de RH qui s'appliqueront à tous les emplacements StorageMart des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni.

« À l'interne, nous savons depuis des années que StorageMart est un excellent milieu de travail, et les prochains mois seront particulièrement enlevants puisque Lise nous aidera à transposer notre milieu de travail exceptionnel en des programmes de développement des employés prisés que nous pourrons faire valoir aux candidats qui veulent se joindre à nous », déclare Cris Burnam, président de StorageMart. « Le dévouement de Lise envers l'engagement des employés nous a poussés tout naturellement à lui demander de faire partie de notre équipe. »

Lise a notamment travaillé dans les secteurs public et privé à l'University and State of Missouri ainsi qu'à ABC Laboratories et au Missouri Farm Bureau. Lors de sa carrière, elle a notamment mis sur pied un programme inédit de stage professionnel/scolaire crédité pour permettre aux étudiants de l'université d'acquérir des expériences véritables sans sacrifier leur apprentissage, ce qui démontre comment le service des ressources humaines évolue pour répondre aux besoins de la nouvelle génération.

« J'ai très hâte de faire de StorageMart un employeur de renom non seulement dans l'industrie de l'entreposage libre-service, mais à tous les niveaux », souligne Nyrop. Dans ses temps libres, Lise aime les concerts de musique et se passionne pour le théâtre (elle qui est titulaire d'un baccalauréat en littérature et en théâtre du College of William and Mary). Elle habite à Columbia, au Missouri, avec sa famille.

À propos de StorageMart

Étant à l'origine un simple magasin de Columbia, au Missouri, StorageMart est devenue la plus importante entreprise privée et familiale du secteur de l'entreposage au monde. StorageMart est dirigée par la famille Burnam, qui exerce ses activités dans l'industrie de l'entreposage depuis trois générations. Les valeurs fondamentales de la société visant à fournir un service facile, propre et convivial à tous les clients, StorageMart se consacre aussi à s'engager socialement au sein des collectivités qui l'accueillent. En 2016, la société a versé un don de plus de 142?000 $ à des oeuvres de bienfaisance et des services de location gratuits d'une valeur de 350?000 $ à des organismes locaux à travers les États-Unis et le Canada. Apprenez-en plus à www.storage-mart.com.

Contact : Sarah Little, sarah.little@storage-mart.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/450964/StorageMart___Logo.jpg

SOURCE StorageMart

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 08:06 et diffusé par :