Reflector Entertainment : création, production et distribution multiplateformes - Une nouvelle filiale de Guy Laliberté et Alexandre Amancio

MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui qu'a lieu le lancement de Reflector Entertainment, une filiale de Lune Rouge. Cofondée par Alexandre Amancio et Guy Laliberté, Reflector Entertainment est une compagnie multiplateformes qui développe des propriétés intellectuelles au Québec afin de les distribuer à l'international, rejoignant ainsi un très large public. Films, séries télé, jeux vidéos, romans et bandes dessinées sont parmi les plateformes qui seront utilisées par Reflector pour faire vivre ses univers et ses créations.

Fondée il y a plus d'un an, Reflector est dirigée par Alexandre Amancio (ex-Assasin's Creed Revelations et Unity) et Guy Laliberté. L'union de leurs forces a permis le développement rapide d'idées et de concepts multiplateformes, dont certains sont déjà en production.

Ce qui rend Reflector unique, selon Alexandre Amancio, « c'est la création de contenu original à travers une panoplie de plateformes en tandem et de façon complémentaire, sous le regard de notre conseil créatif. Plusieurs ententes avec de grands noms de l'industrie sont signées et nous serons en mesure de dévoiler certains univers très prochainement ». Dans cette perspective, Reflector a conclu un partenariat avec Unity Technologies, développeurs du moteur de jeu de haute performance, et développe présentement un projet avec le studio indépendant mondial avec Entertainment One.

Pour sa part, Guy Laliberté réitère que « la richesse première du Québec est sa créativité. Reflector Entertainment est un bel exemple de cette force unique qui nous distingue. Notre partenariat s'inscrit dans la mission de Lune Rouge, qui souhaite encourager la relève entrepreneuriale. Nous développons des univers ici, avec les meilleures ressources, et les destinons à un marché international ».

Plus de 150 emplois à combler

Située au coeur de Montréal, dans la Maison Alcan, Reflector Entertainment recrute actuellement plus de 150 employés dans le domaine du jeu vidéo et du développement créatif. http://www.reflectorentertainment.com/fr/carrieres

