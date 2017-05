Imaflex annonce de bons résultats pour le premier trimestre de 2017







Revenus record 22,1 million $, en augmentation de 14% par rapport au premier trimestre 2016

RAIIA 1 record de 2,3 million $, en augmentation de 285% par rapport au premier trimestre 2016

Bonne amélioration de la rentabilité, avec une marge brute de 17% et une marge du RAIIA de 11%

MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV: IFX) annonce de bons résultats pour le trimestre terminé le 31 mars 2017. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Faits saillants financiers consolidés (non-vérifiés)

Trois mois terminés le 31 mars Milliers $ CAD, sauf données par action

(ou tel qu'indiqué) 2017 2016 Variation Produits d'exploitation 22 056 19 378 13,8 % Marge brute 3 702 2 326 59,2 % Charges de vente et administratives 1 750 1 713 2,2 % Pertes de change 92 478 (80,8)% Résultat net 1 145 (172) 765,7 % Résultat par action de base et dilué 0,023 (0,003) 866,7 % Marge brute (en pourcentage des produits d'exploitation) 16,8% 12,0% 4,8 pp2 Charges de vente et administratives (en % des produits d'exploitation) 7,9% 8,8% (0,9) pp RAIIA (excluant les gains et pertes de change) 2 411 1 080 123,2 % RAIIA 2 319 602 285,2 % RAIIA (en % des produits d'exploitation) 10,5% 3,1% 7,4 pp

_____________________________ 1 RAIIA: Résultat avant intérêts, impôts et amortissement. Voir « Mesure non-conforme aux IFRS » qui suit. 2 PP: Points de pourcentage

« Nous avons eu un bon début d'exercice, avec les revenus et le résultat net du premier trimestre 2017 atteignant des niveaux record » a souligné M. Joe Abbandonato, Président et Chef de la direction d'Imaflex. « La demande pour nos produits de base d'emballage flexible et des pellicules de paillage a été forte, avec tous nos centres de production contribuant au résultat net. Notre engagement à livrer des produits novateurs, combiné à notre priorité axée sur l'excellence opérationnelle et financière commence à porter fruit, tel que démontré par nos bons résultats. »

Survol financier : les trimestres clôturés le 31 mars

Produits d'exploitation

Les produits d'exploitation au premier trimestre de 2017 ont atteint 22,1 millions $, en croissance de 2,7 millions $ ou 13,8% par rapport à la même période l'exercice précédent. Cette augmentation a été réalisée grâce aux volumes de vente plus élevés et le mix de produits pour les produits d'emballage flexible de base et les pellicules de paillage.

Au cours du trimestre, les livraisons de notre pellicule métallisée Shine N' Ripe XL à un important agrumiculteur ont débuté, générant des ventes de 1,0 million $. Tout laisse croire que le client est satisfait du produit.

Marge brute

Toutes nos usines de production ont bien performé. La marge brute s'est élevée à 3,7 millions $ pour le premier trimestre de 2017, en augmentation de 1,4 millions $ ou 59% comparativement au premier trimestre de 2016. La marge brute en pourcentage des ventes a atteint 16,8% pour le premier trimestre 2017, une nette progression comparé au 12,0% pour la même période en 2016. La croissance a été réalisée suite à la croissance du volume d'affaires, le changement dans le mix produits et l'utilisation de notre levier opérationnel puisque la croissance a été réalisée sans modifier de manière importante la structure de coûts de la Société.

Charges d'exploitation

Les frais de vente et administratifs ont atteint 1,7 million $ au premier trimestre de 2017, le même niveau que le premier trimestre de 2016. Les frais de ventes et administratifs en pourcentage des ventes étaient de 7,9% pour le premier trimestre de 2017, en diminution du 8,8% au premier trimestre 2016. L'amélioration reflète le levier sur les frais fixes et le contrôle continu des coûts.

Suite aux variations des taux de change, la Société a réalisé une perte de change de 0,1 million $ au cours du trimestre, en diminution de la perte de 0,5 million $ en 2016. La perte de change pour les deux exercices reflète en grande partie l'appréciation du dollar canadien dans la conversion des devises. Au premier trimestre de l'exercice 2016, le dollar ÉUA s'est déprécié de manière plus importante menant à une perte plus élevée.

Résultat net et RAIIA

La rentabilité a progressé de manière importante d'un exercice à l'autre, suite à l'augmentation du volume d'affaires, au mix produit et au contrôle des coûts. Le RAIIA a atteint 2,3 millions $ au premier trimestre 2017, en augmentation de 285% du 0,6 million $ généré au premier trimestre de 2016. La marge du RAIIA était de 10,5% pour le trimestre actuel, en augmentation de 3,1% par rapport à la même période l'exercice précédent.

Le résultat net s'est établi à 1,1 million $, une importante croissance par rapport à la perte de 0,2 million $ au premier trimestre de 2016.

Liquidités et ressources en capital

Suite à la variation des éléments du fonds de roulement, les activités d'exploitation ont mené à une sortie de fonds de 0,2 million $ pour le premier trimestre de 2017, comparativement à une entrée de fonds de 1,4 million $ au cours du même trimestre l'année précédente. Par contre, excluant la variation des éléments du fonds de roulement, les activités d'exploitation ont généré des flux de trésorerie de 2,5 millions $, en augmentation du 1,4 million $ généré en 2016.

La variation nette du fonds de roulement au premier trimestre de 2017 est surtout le résultat de l'augmentation des stocks pour respecter les délais exigés par notre clientèle et l'augmentation des créances clients suite à la progression des ventes. À mesure que l'inventaire est livré et que les créances clients sont collectées, les liquidités de la Société devraient s'améliorer davantage.

Au 31 mars 2017, Imaflex avait des disponibilités d'environ 3,5 millions $ pour ses activités d'exploitation, incluant la portion non utilisée de la marge de crédit de 10,0 millions $.

Commercialisation d'ADVASEAL®

« Nous avons complété les essais permettant de déterminer les modifications à faire à l'équipement pour appliquer la couche d'ingrédients actifs pour produire ADVASEAL® », a souligné M. Abbandonato. « Ayant identifié l'équipement qu'il nous faut, nous sommes maintenant dans le processus de sélection de fournisseurs de produits chimiques et, une fois complété, nous procéderons à un essai sur le terrain d'environ 25 acres. La plupart de ces acres seront alloués à des agriculteurs sélectionnés et le restant sera utilisé pour l'analyse en laboratoire et le processus d'homologation auprès du US Environmental Protection Agency (EPA). Les résultats, que nous prévoyons être positifs, nous permettront de procéder à la commande de l'équipement ».

Perspective de la direction

« Notre carnet de commandes pour nos produits d'emballage souple et nos pellicules de paillage est maintenant très fort, ce qui devrait se traduire par une bonne performance financière dans le futur », a dit M. Abbandonato. « Les ventes de Shine N' Ripe XL aident à la croissance des revenus et de la rentabilité. Tout indique que les ventes de notre pellicule pour l'agrumiculture continueront de croître étant donné la capacité unique de la pellicule de protéger contre les insectes et de favoriser la croissance et le rendement des arbres. Nous restons fortement engagés à respecter notre modèle d'affaires, qui consiste à prioriser l'excellence opérationnelle et le succès à long terme. »

Assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

Imaflex tiendra son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l' « Assemblée ») le mercredi 21 juin 2017 à 15h30 (heure de Montréal) au bureau de Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L., situé au 1, Place Ville Marie, Bureau 4000.

Tel qu'annoncé dans le communiqué de presse de la Société du 18 mai 2017, la liste de candidats aux postes d'administrateur aux fins d'élection est composée de deux nouveaux candidats et de cinq administrateurs actuels. Mario Settino et Lorne Steinberg se présenteront aux fins d'élection à l'Assemblée en tant que nouveaux candidats au conseil d'administration et les administrateurs actuels, soit Joe Abbandonato, Tony Abbandonato, Michel Baril, Consolato Gattuso et Philip Nolan, brigueront un nouveau mandat. Parallèlement à ceci, Gilles Émond quittera le conseil d'administration d'Imaflex et ne se présentera pas à nouveau au poste d'administrateur, alors que Camillo Lisio a démissionné du conseil d'administration. La Société tient à préciser que M. Lisio a démissionné du conseil d'administration le 17 mai 2017. Le communiqué de presse d'Imaflex du 18 mai 2017 indiquait qu'il avait pris sa retraite du conseil d'administration le 18 mai 2017.

Mesure non conforme aux IFRS

Dans la présente diffusion de presse, la direction de la Société a recours à une mesure non définie selon les IFRS, le RAIIA (résultat avant, impôts, intérêts et amortissement) et le RAIIA excluant les gains et pertes de change.

Même si le RAIIA est une mesure non conforme aux IFRS, la direction, les analystes, les investisseurs et bon nombre d'autres intervenants financiers l'utilisent afin d'évaluer le rendement et la gestion de la Société sur les plans financiers et de l'exploitation. Toutefois, les investisseurs ne doivent pas interpréter RAIIA comme une alternative au bénéfice net déterminé en conformité aux IFRS comme un indicateur de la performance de la Société. La définition du RAIIA utilisée par la Société peut différer de celles utilisées par d'autres entreprises.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États-Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com.

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimés de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous?entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR à www.sedar.com et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com. La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'évènements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

