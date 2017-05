Co-operators forme une alliance stratégique avec Croix Bleue Medavie







GUELPH, ON, et MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW/ - Co-operators Compagnie d'assurance-vie et Croix Bleue Medavie ont annoncé aujourd'hui leur alliance stratégique autour de l'assurance collective. Dans le cadre de cette alliance, Croix Bleue Medavie administrera les polices d'assurance collective, futures et actuelles, de Co-operators dont le promoteur se situe au Québec.

L'établissement de cette alliance allait de soi pour Co-operators et Croix Bleue Medavie, puisque ces deux entreprises partagent une approche commune envers la clientèle, le service, le personnel et la collectivité. Les clients profiteront de la multitude de services offerts par Croix Bleue Medavie au Québec, sans que la couverture dont ils bénéficient au titre de leur police actuelle soit modifiée.

« Nous nous engageons à assurer la croissance de nos affaires au Québec par l'entremise de nos réseaux principaux de distribution. Cette alliance nous permet de continuer à offrir un régime d'assurance concurrentiel à nos clients établis au Québec, tout en appuyant nos efforts pour soutenir les collectivités auxquelles nous offrons nos services, explique Kevin Daniel, vice-président directeur et chef de l'exploitation, Co-operators Compagnie d'assurance-vie. L'engagement de Croix Bleue Medavie envers la santé et le mieux-être dans les collectivités a été l'un des éléments principaux pour lesquels nous avons arrêté notre choix sur elle pour établir cette alliance que nous souhaitons longue et prospère. »

« Je suis enthousiaste à l'idée de collaborer avec Co-operators afin d'assurer, au cours des prochains mois, une transition harmonieuse pour nos clients mutuels, explique Eric Laberge, président, Croix Bleue Medavie. Cette alliance constitue un jalon important dans le cadre de nos efforts visant à collaborer avec des intervenants clés dans des projets stratégiques afin d'accélérer notre croissance. »

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un membre de premier plan de l'Association canadienne des Croix Bleue, dont les membres assurent collectivement plus de sept millions de Canadiens. En tant qu'organisation sans but lucratif, nous fournissions des régimes de soins de santé, de soins dentaires, de protection-voyage et d'assurance vie et invalidité à des clients individuels et des entreprises. Nous administrons également plusieurs programmes de soins de santé parrainés par les gouvernements.

Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, une entreprise de soins de santé. Conjointement avec Services de santé Medavie, le plus grand fournisseur privé de services médicaux d'urgence au Canada, nous sommes résolus à offrir des solutions novatrices qui amélioreront la santé de tous les Canadiens.

Nos actionnaires sont les employés, les clients et les collectivités que nous desservons. Plutôt que de payer des dividendes, nous versons un dividende social annuel à la Fondation Medavie pour la santé dans le cadre de notre engagement à aider les Canadiens à vivre le mieux possible, tant mentalement que physiquement.

À propos de Co-operators

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont les actifs sous administration s'élèvent à plus de 47 milliards de dollars. Elle offre à ses clients de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage et entreprise, ainsi que des produits de placements. Co-operators connaît une croissance constante au Québec et sa présence y est solide. Co-operators est reconnue pour son engagement envers la collectivité et le développement durable. Elle se classe parmi les employeurs de choix au Canada selon Aon Hewitt, parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights et figure au palmarès des 50 entreprises les plus socialement responsables au Canada établi par Sustainalytics et le magazine Maclean's. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.cooperators.ca.

