Le nouveau serveur de stockage 45 baies à capacité maximisée et à chargement vertical de Supermicro délivre les performances maximales des processeurs Intel® Xeon® Dual à une profondeur extrêmement réduite

Le nouveau système à 45 baies vient étendre le portefeuille de serveurs de stockage 60 et 90 baies à capacité maximisée et à chargement vertical de Supermicro, offrant aux clients la possibilité d'ajuster parfaitement leurs niveaux de stockage à températures chaudes, intermédiaires et froides dans une gamme de produits unique de premier ordre

SAN JOSÉ, Californie, le 25 mai 2017 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI), leader mondial en technologies de calcul, de stockage et de mise en réseau qui comprennent l'informatique verte, annonce la sortie du serveur de stockage 4U 45 baies à capacité maximisée et à chargement vertical (SSG-6048R-E1CR45H/L), qui est 17 % plus court que les systèmes à 60 baies. Le système à 45 baies intègre des processeurs Dual Intel® Xeon® ainsi que des compléments à nos systèmes de stockage à chargement vertical de 60 et 90 baies.

Le nouveau serveur de stockage à 45 baies intègre la conception la plus flexible et la plus innovante du secteur. Il offre un stockage hiérarchisé, qui intègre un stockage à températures chaudes, intermédiaires et froides dans un boîtier 4U compact. Il s'agit de l'unique serveur de stockage intégrant des SSD NVMe (6 x U.2) destinés aux opérations de métadonnées intensives I/O, un CPU offrant les plus hautes performances, la plus importante mémoire grâce à 24 DIMM, des SSD M.2, des disques de démarrage à haute disponibilité, ainsi que des options de mise en réseau à large plage grâce aux cartes Super I/O Module (SIOM) de Supermicro.

Le serveur de stockage à 45 baies est parfaitement adapté pour les déploiements de centres de données à faible profondeur de 25,9 pouces (0,66 mètres), et constitue le choix idéal pour les environnements à espace restreint tels que l'exploration pétrolière et gazière dans des gisements, la réalisation de films dans les secteurs des médias et du divertissement, la collecte de données dans les succursales ou le secteur de la distribution, les lignes de croisière en mer, l'aéronautique, et l'utilisation pour la surveillance militaire. Les applications courantes et les cas d'utilisation de Software-Defined Storage (SDS) qui sont idéales pour la gamme de serveurs de stockage à chargement vertical de Supermicro incluent la solution Red Hat Gluster, Ceph, les cibles de réplication de données, les sauvegardes de données, l'archivage et le stockage à froid, le streaming vidéo et la surveillance.

La conception dotée de baies en flottement libre permet la suspension de l'ensemble des 45 disques sur les parois et les rails du côté des châssis. Ceci permet d'éliminer le poids et la vibration sur la face arrière et la carte mère, tout en améliorant la circulation de l'air dans le système, afin d'offrir des vitesses de ventilation inférieures et de réduire la consommation électrique. Cette conception de baies en flottement libre unique dans le secteur délivre des performances de stockage maximales ainsi qu'une fiabilité accrue du système pour l'ensemble de notre gamme de serveurs de stockage en flottement libre.

Pour obtenir des informations sur les solutions de stockage de Supermicro, cliquez ici :

https://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfm

« Le nouveau SuperStorage 45 baies à chargement vertical de Supermicro est le serveur de stockage le plus flexible et le plus compact au monde, et avec sa longueur réduite de 25,9 pouces, il offre les performances maximales des doubles CPU, du 24 DIMMS et du NVMe dans un espace réduit, » a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « La gamme de serveurs de stockage à chargement vertical et à capacité maximisée de Supermicro délivre plus de 10 PB* de stockage dans une unité de centre de données standard de 42U afin d'obtenir une capacité maximale et une réduction des coûts de propriété.

« Le nouveau serveur de stockage à 45 baies vient augmenter la gamme de produits de stockage leaders du secteur de Supermicro, qui s'étend des serveurs de stockage d'entreprise traditionnels à des plateformes à haute disponibilité de type Super SBB, en passant par une large gamme de facteurs de forme innovants offrant une capacité maximisée, des conceptions à chargement vertical, des conceptions polyvalentes à chargement frontal ou à chargement frontal et arrière, ainsi qu'une performance et une capacité équilibrée unique dans le secteur grâce à la conception Simply Double. »

Le SuperStorage SSG-6048R-E1CR45H à 45 baies est un système de stockage à haute densité et à haute performance, conçu pour un déploiement facile dans tous les centres de données d'entreprise. Le boîtier héberge 45 baies échangeables à chaud de 3,5" à chargement vertical et 6 supports de disque U.2 NVMe en option, plus 2 baies arrières échangeables à chaud de 2,5" pour les images OS.

Le serveur SuperStorage à 45 baies est optimisé pour les applications de stockage définies par logiciel les plus exigeantes, intégrant jusqu'à deux processeurs Intel Xeon E5-2600 v4/v3 avec une mémoire DDR4 de 3TB dans 24 DIMMs, des options de matériel ou de logiciels RAID SAS3/SATA3, ainsi qu'une large gamme de solutions de mise en réseau, parmi lesquelles Ethernet 25G et 40G, InfiniBand FDR 56G, et des options de mise en réseau Intel® Omni-Path Architecture (Intel® OPA) 100G via des cartes SIOM de Supermicro.

Le déploiement et la mise en service du SuperStorage à 45 baies constituent des tâches faciles grâce à un bras de gestion de câbles (CMA) compact, à un refroidissement hot-swap, à des alimentations électriques, à des supports de lecteur sans outil (dotés d'un adaptateur intégré de 2,5"), à une gestion hors bande via IPMI 2.0 avec port LAN dédié, au RSD de Supermicro basé sur le support Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD), ainsi qu'à un LCD offrant des diagnostics rapides du système et du disque. Le système SuperStorage à 45 baies est moins volumineux dans une unité afin d'offrir une meilleure circulation de l'air, et intègre des alimentations redondantes de niveau Platine 1 600 W.

(*Avec l'installation de 10 serveurs de stockage à 90 baies et des disques durs de 12 TB)

