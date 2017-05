Donald Guloien, chef de la direction de Manuvie, annonce son intention de prendre sa retraite le 30 septembre; Roy Gori lui succédera au poste de chef de la direction le 1er octobre







TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 25 mai 2017 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui que Donald Guloien, président et chef de la direction, a décidé de prendre sa retraite le 30 septembre et que Roy Gori, qui assumera la présidence de Manuvie à compter du 5 juin, lui succédera en tant que chef de la direction et siégera au conseil d'administration de Manuvie dès le 1er octobre.

« Donald laissera un héritage durable à Manuvie au terme d'une carrière de 36 années qui inspire le respect », a déclaré Richard DeWolfe, président du conseil d'administration. « Sous sa direction remarquable, Manuvie a considérablement accru ses bénéfices, pris de l'expansion en Asie et dans le secteur de la gestion de patrimoine et d'actifs, procuré une valeur importante aux actionnaires et redoublé d'efforts pour aider ses 22 millions de clients à réaliser leurs rêves et leurs ambitions. »

M. DeWolfe a poursuivi : « Lorsque Donald a commencé son mandat de huit ans au poste de chef de la direction, nous émergions à peine de la crise financière la plus grave de l'histoire moderne et Manuvie se heurtait à diverses difficultés internes et externes. Aujourd'hui, la société jouit d'une forte présence mondiale et affiche de solides perspectives de croissance, son actif géré et administré dépasse 1 000 milliards de dollars et le résultat tiré de ses activités de base a atteint 4 milliards de dollars, rien que pour 2016. Au nom du conseil d'administration, j'aimerais remercier Donald pour tout ce qu'il a apporté à notre société. »

« La constitution d'un solide bassin de candidats à la relève pour l'avenir compte parmi les principales responsabilités d'un chef de la direction; je suis donc fier qu'une personne du calibre de Roy reprenne les rênes de la société », a déclaré M. Guloien. « Je suis des plus reconnaissants de la carrière que j'ai pu mener à Manuvie et je chéris les formidables liens que j'ai tissés avec les membres du conseil d'administration, les employés, les clients, les investisseurs et les autres partenaires à travers le monde. Je me réjouis à la perspective d'aider Roy à reprendre les fonctions de chef de la direction. »

M. Gori a déclaré : « C'est un véritable honneur d'être nommé à la tête de Manuvie - une organisation mondiale robuste qui s'appuie sur une histoire formidable et un personnel de grande qualité. Je sais que nos employés sont véritablement déterminés à offrir une expérience exceptionnelle à nos clients et à accélérer notre transformation afin de poursuivre sur notre lancée, d'obtenir de solides résultats financiers et de créer de la valeur pour les actionnaires. »

M. DeWolfe a ajouté : « Roy est la personne idéale pour diriger Manuvie en cette période de profonde transformation de notre société et de notre secteur, sous l'influence des attentes croissantes des clients, des progrès technologiques rapides et de l'évolution des cadres réglementaires. Le conseil d'administration est enthousiasmé par la ferveur et l'énergie dont il fait preuve alors que la société ouvre un nouveau chapitre de son histoire, et nous sommes impatients d'instaurer une solide collaboration avec lui dans l'intérêt de nos partenaires. »

Manuvie a également annoncé que Craig Bromley, vice-président directeur principal et directeur général de la Division américaine de la société (John Hancock), avait quitté la société. Michael Doughty, actuellement président et directeur général de John Hancock Insurance, a été nommé directeur général de la Division américaine par intérim, sous réserve de l'obtention des approbations nécessaires. M. Doughty et l'équipe de la haute direction de la Division américaine ont une grande expérience de la direction de l'entreprise et Manuvie s'attend à ce que les affaires se poursuivent normalement durant la période de transition, sans que les habitudes des clients, des employés et des autres partenaires ne soient perturbées.

Renseignements généraux sur le changement de direction

La nomination de M. Gori est assujettie à l'approbation des autorités en matière d'immigration. Le 29 mars, Manuvie a annoncé sa nomination au poste de président de la société à partir du 5 juin. M. Gori est actuellement vice-président directeur principal et directeur général de la Division Asie de Manuvie. En qualité de président, il prendra la barre des divisions canadienne, américaine et des placements de Manuvie, en plus de la Division Asie. Il sera par ailleurs chargé de concevoir et de mettre à exécution la stratégie commerciale de Manuvie. Phil Witherington, actuellement chef des finances de la Division Asie, deviendra son chef de la direction par intérim à compter du 5 juin. M. Witherington occupe son poste actuel depuis 2014 et a joué un rôle déterminant pour ce qui est d'améliorer la position concurrentielle des activités de Manuvie en Asie et de préciser leur orientation client.

M. Gori est entré au service de Manuvie au début de 2015. Il arrivait de Citi, où il exerçait les fonctions de chef des services bancaires aux consommateurs, Asie du Nord et Australie, et de chef régional des services bancaires aux particuliers, région Asie-Pacifique. Ces fonctions lui conféraient également la responsabilité des divisions assurance et gestion de patrimoine de Citi.

M. Gori a vécu et travaillé à Sydney, à Singapour, en Thaïlande et à Hong Kong. Il est titulaire d'un baccalauréat en économie et en finance de la University of New South Wales ainsi que d'un MBA de la University of Technology de Sydney. Il est marié et père de trois enfants.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, aide les gens à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en priorisant leurs besoins et en leur fournissant de bonnes solutions et recommandations. Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2016, elle comptait environ 35 000 employés, 70 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 22 millions de clients. Au 31 mars 2017, son actif géré et administré se chiffrait à 1 000 milliards de dollars (754 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients près de 26,3 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ».

