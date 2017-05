Deer Jet dévoile l'univers de l'artisanat marocain







Le 787 Dream Jet atterrit à Marrakech pour une exhibition rare d'art et d'artisanat

MARRAKECH, Maroc, le 25 mai 2017 /CNW/ -- Deer Jet, première société de jets privés en Chine, affrète le 787 Dream Jet à Marrakech pour dévoiler et présenter l'histoire, la culture et l'art de ce pays exotique. Deer Jet a utilisé le « bleu Majorelle » et le « rouge de Marrakech » pour décorer le 787 Dream Jet.

L'exposition à bord du 787 Dream Jet comprend des objets d'artisanat 100 % marocain utilisant des modèles d'art islamique du 16e siècle et des motifs du Jardin Majorelle. Textiles, vaisselle précieuse, cuirs exotiques et autres objets décorent les 220 mètres carrés de la cabine du Dream Jet.

Cette exposition s'inscrit dans la série de présentations dans le monde entier de Deer Jet « Dreams Encounter the World » (les rêves à la rencontre du monde), une tournée de destinations emblématiques. S'inscrivant dans sa mission d'offrir des services de voyages d'affaires haut de gamme dans le monde, Deer Jet a déjà présenté le 787 Dream Jet à Hong Kong, Shanghai, Londres, Dublin et Seattle pour mettre en relief sa philosophie de marque « Making Travel an Art » (faire du voyage un art).

Parmi ses clients de voyageurs d'affaires de luxe, Deer Jet compte plusieurs familles royales du Moyen Orient. La société est prête aujourd'hui à servir le marché dans le monde entier.

Frank Fang, vice-président de Deer Jet a expliqué : « Marrakech est l'une des destinations les plus fascinantes au monde; de sa médina fortifiée à ses marchés débordants d'activité, c'est une fête culturelle continue. Avec le 787 Dream Jet, nous voulons que nos clients vivent une expérience de voyage stylée et culturellement riche. »

Le 787 Dream Jet peut voler sans escale 18,5 heures ou 16 000 kilomètres, ce qui lui permet d'atteindre n'importe quelle grande ville dans le monde depuis Casablanca, Marrakech ou Rabat. Il est en outre équipé de tout le confort des aménagements de luxe illimité à bord.

Après le succès global du premier 787 « Dream Jet », le groupe HNA, société mère de Deer Jet, a annoncé l'acquisition d'un deuxième B787 VVIP pour établir la plus grande flotte de 787 Dream Jet au monde. « Nous allons nous consacrer avec cette flotte fantastique à servir les voyageurs d'affaires haut de gamme afin de leur offrir l'ultime expérience de voyage, » a ajouté Fang.

« Le Dream Jet est une formidable célébration de l'aéronautique et représente tout ce qu'il y a de luxueux et d'impressionnant dans notre secteur. Et je suis convaincu que tous ceux qui en font l'expérience seront d'accord avec moi. Nous sommes enchantés d'aider Deer Jet dans sa tournée mondiale « Dreams Encounter the World » et nous sommes fiers d'être le partenaire exclusif de vente d'affrètements pour le Dream Jet dans la région MENA, » a déclaré M. Mohammed Husary, cofondateur et président exécutif d'UAS.

Deer Jet lance également des offres de voyage exclusives et sur mesure à bord du 787 Dream dont le premier volet est le « Hong Kong to Tahiti Dream Journey ». La société espère ajouter d'autres itinéraires à l'avenir pour concrétiser sa vision de « faire du voyage un art » par ses services incomparables inspirés par les valeurs de Deer Jet qui sont l'élégance, les performances et la distinction.

