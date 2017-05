Les PME canadiennes peuvent désormais automatiser la gestion des consentements en accord avec la loi canadienne anti-pourriel !







TERREBONNE, QC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - La période de grâce de 3 ans de la loi anti-pourriel canadienne prendra fin le 1er juillet prochain. L'impact pour les entreprises canadiennes est majeur puisque cela signifie qu'une compagnie doit avoir le consentement de tous ses contacts incluant ceux qu'elle possédait avant l'entrée en vigueur de la loi.

Concrètement, même si ça fait 5 ans qu'une compagnie envoie une infolettre à une liste de contacts et que ceux-ci aiment la recevoir, si ces derniers n'ont pas donné leur consentement exprès ou tacite, l'entreprise n'a plus le droit de leur écrire.

Il est donc très important de faire le ménage de ses listes et de contacter dès maintenant ces contacts anciens dont vous n'avez pas le consentement afin de l'obtenir. Après le 1er juillet, ce ne sera plus possible de le faire.

Une solution simple pour obtenir le consentement de vos contacts

L'entreprise Cyberimpact propose une solution simple et automatisée pour obtenir le consentement de vos contacts. En quelques clics, vous pouvez importer vos listes et activer un scénario de marketing automatisé qui s'occupera d'envoyer pour vous une série de courriels invitants vos contacts à donner leur consentement. L'outil permet également de supprimer les contacts qui ne vous auront pas donné leur consentement, vous évitant ainsi de vous exposer aux amendes du CRTC et aux poursuites en civile. Cliquez ici pour connaître les détails de ce scénario.

La loi canadienne anti-pourriel enfin démystifiée

Consultez le guide sur la Loi C-28, développé par Cyberimpact. Vous y retrouverez des vidéos et des articles conçus pour démystifier et mettre en perspective les changements qui auront lieu le 1er juillet. Cliquez ici pour voir le guide.

À propos de Cyberimpact

Cyberimpact est une plateforme québécoise de marketing courriel dédiée aux petites entreprises canadiennes. Elle est reconnue pour sa simplicité d'utilisation, son interface bilingue, sa gestion facilitée de la Loi canadienne antipourriel et son service à la clientèle hors pair.

Pour découvrir Cyberimpact et vous créer un compte gratuit : www.cyberimpact.com.

SOURCE Cyberimpact

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 07:45 et diffusé par :