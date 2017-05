Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal sur deux jours et changement de parcours cette année







MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal se prépare à nous offrir un festival qui célèbre la course et la musique le week-end des 23 et 24 septembre. À l'occasion de sa 27e édition, l'événement s'étalera sur deux jours, un changement que les participants attendaient depuis longtemps. « Nous sommes très heureux d'offrir enfin cette formule de deux jours à Montréal. Les places pour nos courses s'envolent rapidement, et nous sommes maintenant en mesure de mieux répondre à une demande croissante dans ce marché », indique Louis Malafarina, directeur exécutif de Competitor Canada.

Autre changement en 2017 : le changement du parcours des 5 km, qui mènera les coureurs au coeur du Plateau Mont-Royal, où ils sillonneront des rues historiques telles que Cherrier, Saint-Hubert et Saint-Denis. « Cette révision du parcours des 5 km coïncide avec le 375e anniversaire de Montréal. Nous offrons de nouveaux points de vue et donnons aux coureurs l'occasion d'apprécier le patrimoine architectural de Montréal tout au long du parcours! », lance M. Malafarina.

« Encore une fois, Montréal se distingue - dans ce cas-ci, comme une ville où il fait bon courir ! Je salue les organisateurs de cet événement rassembleur et convivial qui offre des défis à la portée de tous les amateurs de course quel que soit leur âge. J'en connais déjà qui attendent le 23 et 24 septembre avec fébrilité et qui vont passer l'été à s'entrainer. Le Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal est un événement phare qui mobilise positivement nos citoyens et qui encourage le dynamisme des nombreuses organisations sportives privées et communautaires de la métropole », souligne le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

Cette année, les 5 km Sports Experts et le P'tit Marathon 1 km Tel-jeunes se tiendront le samedi, tandis que les 10 km, le Demi-Marathon et le Marathon auront lieu le dimanche. Cette répartition permettra aux participants de prendre part au Défi Remix, un complément apprécié des mordus de la Série des Marathons Rock 'n' Roll et des coureurs insatiables à la recherche d'un petit défi supplémentaire. Le Défi consiste à terminer deux courses, les 5 km du samedi et n'importe quelle course du dimanche, afin de gagner une « Heavy Médaille » en plus de la médaille remportée pour chaque course. Certains coureurs profiteront du Défi Remix pour se préparer à courir une plus grande distance le lendemain.

Alors que plus de 37 000 participants sont attendus pour les deux jours à l'événement sportif participatif le plus populaire au Québec, « attendez-vous à deux fois plus de musique et à trois fois plus d'encouragement », nous met en garde M. Malafarina, sourire aux lèvres. En effet, les participants et leurs partisans auront droit au spectacle électrisant du groupe rock canadien Moist le dimanche, en plus de ceux de plus d'une vingtaine de groupes fabuleux le long du parcours principal.

Cette année encore, tous les participants bénéficieront d'un accès gratuit au réseau de transport en commun de la STM le jour de leur course.

Les parcours des courses 2017 Rock 'n' Roll Montréal peuvent être consultés en ligne : http://www.runrocknroll.com/montreal/the-races/course/.

À propos du Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal

En 2017, le Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal, dont la 27e édition coïncide avec l'année du 375e anniversaire de Montréal, sera marqué par de la nouveauté. Organisée par le Festival de la Santé, de concert avec Competitor Canada, la course fait partie de la Série des Marathons Rock 'n' Roll, soit la plus grande série de courses à pied au monde avec plus de 500?000 participants chaque année. Soulignant son 20e anniversaire cette année avec la campagne internationale 20 ans de course, la série a transformé la culture de la course en intégrant à ses événements des spectacles et une multitude d'activités misant sur l'esprit festif à la fois pour les coureurs et les spectateurs. Ses marathons et demi-marathons, organisés aujourd'hui dans plus de 30 villes, attirent des visiteurs du monde entier. Depuis le début de la série, les événements ont permis à l'ensemble de ses partenaires de recueillir plus de 300 millions de dollars qui ont été remis à des oeuvres caritatives. Pour vous inscrire au Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal, rendez-vous sur le site Web http://www.runrocknroll.com/montreal/register/ et faites votre choix parmi cinq distances possibles.

