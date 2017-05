Invitation aux médias : Non à la discrimination des aînés en logement







MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Comité logement de la Petite Patrie, la FADOQ, et Françoise David, ex-députée de Gouin et auteure du projet de loi 492 sur l'éviction des locataires aînés, tiendront une conférence de presse vendredi le 26 mai. Ils seront accompagnés par des locataires aînés et par un propriétaire de logements locatifs.

Objet : rendre publique une lettre signée par de nombreux organismes et adressée à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, portant sur une discrimination potentielle des locataires aînés et réclamant que leurs droits soient préservés. Cette inquiétude provient d'un sondage effectué par la CORPIQ et par les conclusions que cette association de propriétaires en tire.

Conférence de presse le vendredi 26 mai à 10 h

Centre N A Rive, 6971 St-Denis, Montréal

