/R E P R I S E -- Avis aux médias - Invitation - Appui du gouvernement du Canada à une entreprise et deux organismes de la MRC de Montmagny/







MONTMAGNY, QC, le 23 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle Monsieur Marc Miller, secrétaire parlementaire au ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs, procédera, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Navdeep Bains, à une annonce concernant K-Trail inc., la Municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire et Le Havre de Berthier-sur-Mer.

Des représentants de cette entreprise et de ces organismes seront également présents pour répondre aux questions concernant leurs projets.

Date : Le jeudi 25 mai 2017



Heure : 11 h 30



Lieu : K-Trail

79, 1re rue

Montmagny (Québec) H5V 3L8

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

