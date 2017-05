/R E P R I S E -- Avis aux médias - La Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et de grandes entreprises annoncent un nouveau projet favorisant l'intégration d'immigrants montréalais au marché de l'emploi/







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. François Blais, et la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Mme Kathleen Weil, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle sera annoncé un nouveau programme favorisant l'intégration d'immigrants montréalais au marché de l'emploi. Ils seront accompagnés de Mme Céline Huot, vice-présidente, Stratégie et Affaires publiques de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et de représentants de Desjardins, d'Hydro-Québec, d'Intact Assurance et de SNC Lavalin.

Date : Jeudi 25 mai 2017



Heure : 11 h



Lieu : Terrasse de l'hôtel de ville

275, rue Notre-Dame Est



SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :