/R E P R I S E -- Invitation aux médias - En route vers le Sommet sur l'alimentation - Troisième et dernière rencontre préparatoire : perspectives d'avenir pour les entrepreneurs agricoles et les pêcheurs/







QUÉBEC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est ce vendredi 26 mai que se tiendra la dernière des trois rencontres préparatoires en vue du Sommet sur l'alimentation. Ayant comme titre « Les perspectives d'avenir pour les entrepreneurs agricoles et les pêcheurs », ce rendez-vous qui réunira différents acteurs du secteur bioalimentaire constitue la troisième étape de la démarche destinée à doter le Québec d'une nouvelle politique bioalimentaire.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, vous invite à assister aux échanges et aux discussions en table ronde. Il sera pour l'occasion accompagné du conférencier d'honneur, M. Claude Lafleur, agroéconomiste, gestionnaire et investisseur d'Anges Québec.

À retenir :

Date : Vendredi 26 mai 2017



Déroulement : 8 h : De 8 h 30 à 10 h : 10 h 15 : 11 h 45 : 13 h : 15 h : Accueil Présentation des résultats du sondage Présentation du conférencier d'honneur Panel d'experts Dîner Ateliers (prise d'images seulement) Table ronde avec les représentants des entrepreneurs agricoles, des pêcheurs et des consommateurs





Lieu : Centre de congrès et d'expositions de Lévis 5750, rue J.-B.-Michaud, Lévis Rez-de-chaussée - Foyer Chaudière-Appalaches

Pour des raisons d'organisation, veuillez confirmer votre présence 24 heures avant l'activité, soit le 25 mai 2017, en communiquant avec Mme Marie-Claude Masson, par téléphone au 418 380-2100, poste 3442, ou par courriel à l'adresse marie-claude.masson@mapaq.gouv.qc.ca.

Pour les personnes qui ne pourront être présentes, précisons que la rencontre sera webdiffusée le jour même en mode différé à l'adresse suivante : https://sommetalimqc.gouv.qc.ca/videos.

Pour connaître tous les détails de la démarche et pour laisser votre empreinte, consultez le site Internet www.mapaq.gouv.qc.ca/sommetalimqc ou suivez la rencontre sur Twitter, au www.twitter.com/mapaquebec, à l'aide du mot-clic #SommetAlimQc.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :