Le Grand Prix Druide pour la création d'entreprise décerné à Sollum Technologies

MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Lors du Gala du 19e Défi PME MTL tenu au début du mois, la société Sollum Technologies a mérité le Grand Prix Druide pour la création d'entreprise, doté d'une bourse de 3000 $ et de nombreux services. Druide a également remis un exemplaire de son célèbre logiciel Antidote aux lauréats de toutes les catégories.

Druide informatique est associée au Défi PME MTL, l'une des finales régionales du Défi OSEntreprendre, depuis maintenant six ans. Son engagement s'est notamment traduit par l'institution du Grand Prix Druide pour la création d'entreprise accordé au meilleur projet parmi tous les lauréats du volet Création d'entreprise.

Cette année, les participants au Défi ont soumis un nombre record de 347 projets à ce volet, dont 7 ont été récompensés dans les catégories officielles. C'est parmi ces lauréats que le jury du Grand Prix Druide pour la création d'entreprise a choisi la société Sollum Technologies, impressionné par le formidable potentiel du projet élaboré par ses dirigeants: Louis Brun, Gabriel Dupras et François Roy-Moisan.

Sollum reproduit parfaitement la lumière du soleil. Son système programmable d'éclairage par DEL permet d'en recréer tous les paramètres, que ce soit sa luminosité, son intensité ou sa température, et ce, quel que soit le moment du jour. Ainsi, les serres et les fermes d'élevage voient le rythme de croissance et la qualité de leur production substantiellement augmentés. En plus, la consommation d'énergie est minime, dans chacun des multiples usages auxquels est destinée la technologie de Sollum.

L'échelon montréalais du Défi OSEntreprendre est coordonné par le réseau PME MTL. La liste complète des lauréats et de leurs projets se trouve sur le site Web du réseau, à l'adresse defipmemtl.com.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

