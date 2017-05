Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Conception Bay South







CONCEPTION BAY SOUTH, NL, le 25 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure concernant le projet d'amélioration des infrastructures liées à l'eau et aux eaux pluviales à Conception Bay South, en présence de Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Betty Parsley, députée à la Chambre d'assemblée pour le district de Harbour Main, au nom de l'honorable Eddie Joyce, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement, et de son honneur le maire de Conception Bay South, Steve Tessier.

Date : Le vendredi 26 mai 2017



Heure : 12 h 30



Lieu : Salle Gerald M. Greenslade Hôtel de ville de Conception Bay South 11 Remembrance Square Conception Bay South (Terre-Neuve-et-Labrador)







