La Ceremonie d'ouverture de L'EXPO 2017 surprendra les invités avec un spectacle multimédia à grande échelle

Le 25 mai 2017 - La cérémonie d'ouverture de l'exposition internationale spécialisée EXPO 2017 « L'énergie du futur » aura lieu le 9 juin à Astana.

La cérémonie aura lieu sur plusieurs sites de l'exposition: un spectacle multimédia au Centre des congrès, un concert à l'Amphithéâtre, et un spectacle de lumière et de laser à « Nur Alem » et se clôturera par un feu d'artifice sans précédent au-dessus de l'ensemble du territoire de l'EXPO 2017.

« Le scénario du spectacle est basé sur l'histoire de l'énergie comme force primordiale à partir de l'origine de l'univers jusqu'aux idées modernes sur le futur de sa réalisation », - a déclaré Borislav Volodine, le producteur général de la société Star Project et producteur général de la cérémonie d'ouverture.

Il a expliqué que des solutions scéniques et visuelles inhabituelles et lumineuses créeront l'effet d'immersion totale dans ce qui se passe. Les spectateurs de partout dans le monde seront temporairement transportés même dans le système solaire.

Des technologies scéniques innovantes seront utilisées telles que des décorations cinétiques à grande échelle, des écrans LED transparents, un système de projection avec suivi et des drones télécommandés.

De plus, les décors et la robotique seront entièrement synchronisés avec les actions des artistes. Plus de 300 artistes participeront au spectacle multimédia à grande échelle. L'un des moments forts du spectacle sera le « ballet » de drones. Le spectacle sera accompagné d'une bande sonore unique spécialement écrite pour la cérémonie d'ouverture de l'EXPO 2017.

L'auteur de l'idée du spectacle multimédia de la Cérémonie d'ouverture de l'EXPO 2017 est un réalisateur célèbre Andree Verleger.

Ensuite, la Cérémonie d'ouverture se poursuivra à l'Amphithéâtre EXPO, où des mélodies de tous les continents vont créer un sentiment de mondialisation. Des chants traditionnelles kazakhes, des rythmes enchanteurs et colorés de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Australie, de l'Océanie passionneront les spectateurs. On pourra même entendre la mélodie glaçante mais belle du lointain Antarctique.

Ensuite sera présenté au public un spectacle incroyable de projection et de lumière public sur l' élément principal de l'Exposition - le pavillon « Nur Alem », le plus grand bâtiment sphérique du monde.

La cérémonie d'ouverture se terminera par un feu d'artifice spectaculaire qui créera des effets d'eau, de feu et de vent.

