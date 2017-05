La Banque CIBC déclare des dividendes







TORONTO, le 25 mai 2017 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM; NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré un dividende de 1,27 $ par action ordinaire pour le trimestre se terminant le 31 juillet 2017. Ce dividende sera versé le 28 juillet 2017.

Comme annoncé le 4 mai 2017, si la fusion entre la Banque CIBC et PrivateBancorp, Inc. (« PrivateBancorp ») est imminente, mais n'est pas encore terminée en date du 28 juin 2017, la Banque CIBC ajustera en conséquence la date de clôture des registres, actuellement prévue pour le 28 juin 2017 pour ces dividendes, afin de permettre aux actionnaires de PrivateBancorp d'y participer. La date de clôture exacte sera confirmée et annoncée par le biais d'un communiqué.

Actions privilégiées de catégorie A

Le conseil d'administration a également déclaré les dividendes par action suivants :

Pour le trimestre se terminant le 31 juillet 2017, payables le 28 juillet 2017 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture du marché le 28 juin 2017 :

Série 39 - 0,243750 $

Série 41 - 0,234375 $

Série 43 - 0,225000 $

Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises. Par l'intermédiaire de ses trois principales unités d'exploitation, Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises, Gestion des avoirs et Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre une gamme complète de produits et de services au moyen de son réseau étendu de services bancaires électroniques, de ses centres bancaires et de ses bureaux dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html ou sur Twitter @CIBC, Facebook (www.facebook.com/CIBC) et Instagram @CIBCNow.

SOURCE Banque CIBC - Relations Avec Les Investisseurs

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 05:33 et diffusé par :