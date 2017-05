La Banque Royale du Canada déclare ses résultats pour le deuxième trimestre de 2017







Sauf indication contraire, tous les montants sont libellés en dollars canadiens et sont basés sur nos états financiers dressés selon la Norme comptable internationale 34 Information financière intermédiaire. Notre rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2017 et notre information financière complémentaire sont disponibles sur notre site Web, à l'adresse http://www.rbc.com/investisseurs.

TORONTO, le 25 mai 2017 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a déclaré aujourd'hui un bénéfice net de 2 809 millions de dollars pour le deuxième trimestre clos le 30 avril 2017, en hausse de 236 millions de dollars, ou 9 %, par rapport à un an plus tôt. Nos résultats reflètent les bénéfices élevés des secteurs Marchés des Capitaux, Services aux investisseurs et de trésorerie et Gestion de patrimoine ainsi qu'un bénéfice solide dans le secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Notre capitalisation demeure par ailleurs favorable, grâce à un ratio de fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires (ratio CET1) de 10,6 %.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net a reculé de 218 millions de dollars, ou 7 %. Exclusion faite de notre quote-part du profit tiré de la vente des activités américaines de Moneris Solutions Corporation (Moneris) comptabilisée au trimestre précédent, qui était de 212 millions de dollars (avant et après impôt), le bénéfice net est demeuré relativement inchangé(1), alors que le bénéfice dilué par action a augmenté de 0,02 $. La qualité du crédit est restée élevée, notre ratio de la dotation à la provision pour pertes sur créances étant de 0,23 %.

« RBC a enregistré un excellent deuxième trimestre, déclarant un bénéfice de 2,8 milliards de dollars, témoignage de la forte croissance de la plupart de nos secteurs et de notre gestion prudente des risques. Je suis très satisfait de la performance que nous avons enregistrée au premier semestre de l'exercice, malgré un contexte d'exploitation incertain. Notre solide position de capital nous a permis de racheter plus de 30 millions d'actions ordinaires depuis le début de l'exercice, a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction de RBC. L'innovation est au centre de la stratégie de RBC, et nous continuons d'investir en créant une banque relationnelle à l'ère numérique afin de mieux répondre aux besoins de nos clients, tout en assurant une croissance durable du bénéfice. »

Deuxième trimestre de 2017 par rapport au deuxième trimestre de 2016 ? Bénéfice net de 2 809 millions de dollars (en hausse de 9 % par rapport à 2 573 millions de dollars) ? Bénéfice dilué par action de 1,85 $ (en hausse de 0,19 $, ou 11 %, par rapport à 1,66 $) ? Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires(2) de 17,2 % (en hausse de 100 points de base (p.b.) par rapport à 16,2 %) ? Ratio de fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires de 10,6 % (en hausse de 30 p.b. par rapport à 10,3 %)



Deuxième trimestre de 2017 par rapport au premier trimestre de 2017 Résultats excluant l'élément précisé(1) du premier trimestre : Deuxième trimestre de 2017 par rapport au premier trimestre de 2017 ? Bénéfice net de 2 809 millions de dollars (en baisse de 7 % par rapport à 3 027 millions de dollars) ? Bénéfice net de 2 809 millions de dollars (en légère baisse par rapport à 2 815 millions de dollars) ? Bénéfice dilué par action de 1,85 $ (en baisse de 0,12 $, ou 6 %, par rapport à 1,97 $) ? Bénéfice dilué par action de 1,85 $ (en hausse de 0,02 $, ou 1 %, par rapport à 1,83 $) ? Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de 17,2 % (en baisse de 80 p.b. par rapport à 18,0 %) ? Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de 17,2 % (en hausse de 50 p.b. par rapport à 16,7 %) ? Ratio de fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires de 10,6 % (en baisse de 40 p.b. par rapport à 11,0 %)





Cumul annuel pour 2017 par rapport au cumul annuel pour 2016 Résultats excluant l'élément précisé(1) du premier trimestre : Cumul annuel pour 2017 par rapport au cumul annuel pour 2016 ? Bénéfice net de 5 836 millions de dollars (en hausse de 16 % par rapport à 5 020 millions de dollars) ? Bénéfice net de 5 624 millions de dollars (en hausse de 12 % par rapport à 5 020 millions de dollars) ? Bénéfice dilué par action de 3,82 $ (en hausse de 0,57 $, ou 18 %, par rapport à 3,25 $) ? Bénéfice dilué par action de 3,68 $ (en hausse de 0,43 $, ou 13 %, par rapport à 3,25 $) ? Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de 17,7 % (en hausse de 190 p.b. par rapport à 15,8 %) ? Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de 17,0 % (en hausse de 120 p.b. par rapport à 15,8 %)









L'élément précisé, comme il est décrit à la page 3, comprend notre quote-part du profit tiré de la vente des activités américaines de Moneris à Vantiv, Inc. comptabilisée au premier trimestre de 2017, qui était de 212 millions de dollars (avant et après impôt).

Rendement des secteurs d'exploitation au deuxième trimestre de 2017

Le bénéfice net du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises s'est élevé à 1 360 millions de dollars, en hausse de 63 millions, ou 5 %, par rapport à un an plus tôt. Le bénéfice net du secteur Services bancaires canadiens s'est établi à 1 316 millions de dollars, en hausse de 75 millions, ou 6 %, par rapport à un an plus tôt, ce qui reflète en grande partie une croissance des volumes de 7 %, atténuée par la réduction des écarts de taux, la croissance des revenus tirés des services tarifés et la baisse de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Ces facteurs ont été en partie neutralisés par l'augmentation des coûts liés à la croissance des activités. Le bénéfice net du secteur Services bancaires dans les Antilles et aux États-Unis s'est établi à 44 millions de dollars, en baisse de 12 millions par rapport à un an plus tôt, recul qui tient surtout à la diminution des profits de change et des revenus tirés des services tarifés.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises a reculé de 232 millions de dollars, ou 15 %. Le bénéfice net du secteur Services bancaires canadiens a fléchi de 230 millions de dollars, ou 15 %. Exclusion faite de notre quote-part du profit dont il est fait mention précédemment, le bénéfice net du secteur Services bancaires canadiens a affiché un repli de 18 millions de dollars, ou 1 %(1), ce qui reflète en grande partie l'incidence néfaste d'un nombre moindre de jours dans le trimestre considéré. Le bénéfice net du secteur Services bancaires dans les Antilles et aux États-Unis a essuyé un recul de 2 millions de dollars.

Le bénéfice net du secteur Gestion de patrimoine s'est établi à 431 millions de dollars, en hausse de 45 millions, ou 12 %, par rapport à un an plus tôt, en raison surtout de l'augmentation du bénéfice attribuable à la croissance de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients qui a bénéficié de marchés boursiers favorables, et en raison de l'augmentation du revenu net d'intérêt résultant de la croissance des volumes et de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Ces facteurs ont été atténués par l'augmentation de la rémunération variable découlant de l'amélioration des résultats et par la hausse des coûts liés à la croissance des activités.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net n'a relativement pas varié, car l'augmentation du bénéfice résultant de la hausse de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients a été neutralisée par la baisse des revenus de transaction.

Le bénéfice net du secteur Assurances s'est élevé à 166 millions de dollars, en baisse de 11 millions, ou 6 %, par rapport à un an plus tôt, du fait notamment de l'incidence de la vente de nos activités d'assurance habitation et automobile. De plus, l'exercice précédent rendait compte d'une économie d'impôt. Ces facteurs ont été partiellement neutralisés par une hausse des profits générés sur les placements et par une amélioration de la sinistralité pour les secteurs Assurances - Canada et Assurances - International.

Par rapport au trimestre précédent, le bénéfice net s'est accru de 32 millions de dollars, ou 24 %, du fait surtout de la hausse des profits générés sur les placements.

Le bénéfice net du secteur Services aux investisseurs et de trésorerie a grimpé à 193 millions de dollars, en hausse de54 millions, ou 39 %, par rapport à un an plus tôt, par suite surtout d'une hausse du bénéfice tiré des activités de financement et de gestion des liquidités reflétant la volatilité des taux d'intérêt et de change, et du resserrement des écarts de taux.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net a reculé de 21 millions de dollars, ou 10 %, par suite surtout d'une baisse du bénéfice tiré des activités de financement et de gestion des liquidités et de la diminution des revenus tirés de l'exécution d'opérations de change.

Le bénéfice net du secteur Marchés des Capitaux s'est établi à 668 millions de dollars, en hausse de 85 millions, ou 15 %, par rapport à un an plus tôt, grâce à la croissance des résultats des secteurs Grande entreprise et services de banque d'investissement et Marchés mondiaux qui reflètent l'accroissement des activités des clients attribuable à de meilleures conditions de marché, et à la baisse de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Ces facteurs ont été en partie neutralisés par une hausse des coûts reflétant essentiellement la rémunération variable découlant de résultats supérieurs.

En regard du trimestre précédent, le bénéfice net a grimpé de 6 millions de dollars, ou 1 %, du fait surtout de l'accroissement des activités d'origination de prêts et de titres de participation, essentiellement aux États-Unis, ainsi que de la hausse des revenus tirés des activités de négociation de devises, de titres de participation et de marchandises principalement au Canada. L'augmentation des revenus tirés des prêts essentiellement aux États-Unis et l'intensification des activités de fusion et d'acquisition surtout en Europe et au Canada ont également contribué à l'augmentation. Ces facteurs ont été neutralisés en grande partie par une diminution des revenus tirés de la négociation de titres à revenu fixe dans toutes les régions.

La perte nette du secteur Services de soutien généraux s'est établie à 9 millions de dollars, les mesures de gestion de l'actif et du passif ayant été plus qu'annulées par la hausse des frais juridiques et des indemnités de départ. La perte nette de 9 millions de dollars constatée il y a un an s'expliquait surtout par une augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts non encore désignés comme douteux, qui avait été annulée en majeure partie par les mesures de gestion de l'actif et du passif. La perte nette du trimestre précédent se chiffrait à 5 millions de dollars.

Fonds propres - Au 30 avril 2017, le ratio CET1 s'élevait à 10,6 %, en baisse de 40 p.b. par rapport au trimestre précédent, en raison essentiellement des rachats d'actions, de l'augmentation de l'actif pondéré en fonction des risques, facteurs reflétant tous deux une mise à jour des paramètres de risque lié aux prêts aux entreprises et la croissance des activités, ainsi que l'incidence d'une baisse des taux d'actualisation servant au calcul de nos obligations au titre des prestations de retraite et des autres avantages postérieurs à l'emploi. Ces facteurs ont été atténués par les capitaux autogénérés.

Qualité du crédit - Le total de la dotation à la provision pour pertes sur créances s'est chiffré à 302 millions de dollars, en hausse de 8 millions, ou 3 %, par rapport au trimestre précédent, en raison surtout de l'augmentation des dotations à l'égard des portefeuilles de prêts canadiens et antillais du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, ce facteur étant atténué par une baisse des dotations du secteur Marchés des Capitaux. Le ratio total de la dotation à la provision pour pertes sur créances s'est établi à 0,23 %, en hausse de 1 p.b. par rapport au trimestre précédent.

Le total du montant brut des prêts douteux, de 3 249 millions de dollars, est en baisse de 310 millions de dollars par rapport à celui du trimestre précédent, en raison surtout du retour à l'état productif de comptes dans le secteur pétrolier et gazier des Marchés des Capitaux. Ce facteur a été neutralisé en partie par une hausse des prêts douteux dans le secteur Gestion de patrimoine attribuable surtout à un compte international. Le ratio du montant brut des prêts douteux s'est établi à 0,59 %, un repli de 7 p.b. par rapport au trimestre précédent.

_________________________ 1 Les résultats et mesures excluant l'élément précisé sont des mesures hors PCGR. Pour de plus amples renseignements, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique portant sur les mesures hors PCGR, à la page 3 du présent communiqué portant sur les résultats. 2 Cette mesure n'a pas de sens normalisé en vertu des PCGR. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR de notre rapport aux actionnaires portant sur le deuxième trimestre de 2017.

Mesures hors PCGR

Les résultats et mesures excluant l'élément précisé dont il est fait mention ci-dessous sont des mesures hors PCGR :

Notre quote-part du profit au premier trimestre de 2017 tiré de la vente des activités américaines de Moneris à Vantiv, Inc., qui était de 212 millions de dollars (avant et après impôt).

Étant donné la nature et l'objectif de notre cadre d'information de gestion, nous utilisons et présentons certaines mesures financières hors PCGR qui ne sont pas définies, qui ne comportent pas de définition normalisée en vertu des PCGR et qui pourraient ne pas être comparables aux informations semblables présentées par d'autres institutions financières. Nous sommes d'avis qu'en excluant de nos résultats ces éléments précisés, nous sommes à même de présenter des résultats plus représentatifs de nos résultats d'exploitation courants, de permettre à nos lecteurs de mieux comprendre notre performance, et d'accroître la comparabilité avec nos périodes correspondantes. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR de notre rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2017.



Bénéfice net, exclusion faite de l'élément précisé

Pour le trimestre clos le 31 janvier 2017

Pour le semestre clos le 30 avril 2017 (en millions de dollars canadiens, sauf les

montants par action et les pourcentages) Montant

présenté Profit à la vente

de Moneris Montant

ajusté

Montant

présenté Profit à la vente

de Moneris Montant

ajusté Bénéfice net 3 027 $ 212 $ 2 815 $

5 836 $ 212 $ 5 624 $ Bénéfice de base par action 1.98 $ 0.14 $ 1.84 $

3.84 $ 0.14 $ 3.70 $ Bénéfice dilué par action 1.97 $ 0.14 $ 1.83 $

3.82 $ 0.14 $ 3.68 $ Rendement des capitaux propres

attribuables aux actionnaires ordinaires 18,0 %

16,7 %

17,7 %

17,0 %















Bénéfice net des Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, exclusion faite de l'élément précisé

Pour le trimestre clos le 31 janvier 2017

Pour le semestre clos le 30 avril 2017 (en millions de dollars canadiens) Montant

présenté Profit à la vente

de Moneris Montant

ajusté

Montant

présenté Profit à la vente

de Moneris Montant

ajusté Bénéfice net 1 592 $ 212 $ 1 380 $

2 952 $ 212 $ 2 740 $















Bénéfice net des Services bancaires canadiens, exclusion faite de l'élément précisé

Pour le trimestre clos le 31 janvier 2017

Pour le semestre clos le 30 avril 2017 (en millions de dollars canadiens) Montant

présenté Profit à la vente

de Moneris Montant

ajusté

Montant

présenté Profit à la vente

de Moneris Montant

ajusté Bénéfice net 1 546 $ 212 $ 1 334 $

2 862 $ 212 $ 2 650 $

MISE EN GARDE AU SUJET DES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'occasion, nous faisons des déclarations prospectives verbalement ou par écrit au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, et de toute loi sur les valeurs mobilières applicable au Canada. Nous pouvons faire des déclarations prospectives dans le présent communiqué portant sur les résultats, dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis, dans des rapports aux actionnaires et dans d'autres communications. Les déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, les déclarations relatives à nos objectifs en matière de rendement financier, à notre vision et à nos objectifs stratégiques, ainsi que les déclarations de notre président et chef de la direction.

L'information prospective contenue dans le présent document est présentée afin d'aider les détenteurs de nos titres et les analystes financiers à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation aux dates présentées et pour les périodes closes à ces dates, ainsi que nos objectifs en matière de rendement financier, notre vision et nos objectifs stratégiques, et pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les mots « croire », « s'attendre à », « prévoir », « se proposer », « estimer », « planifier », « projeter », « devoir » et « pouvoir », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses soient incorrectes, et que nos objectifs en matière de rendement financier, notre vision et nos objectifs stratégiques ne se matérialisent pas. Nous avertissons nos lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations étant donné que les résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs de risque. Ces facteurs, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté et dont nous pouvons difficilement prévoir les répercussions, comprennent les risques de crédit, de marché, de liquidité et de financement, les risques liés à l'assurance, aux activités d'exploitation, à la conformité à la réglementation, aux stratégies, à la réputation, au contexte juridique et réglementaire et à la concurrence, ainsi que les risques systémiques et d'autres risques qui sont expliqués aux rubriques Gestion du risque et Aperçu d'autres risques de notre rapport annuel 2016 et de la rubrique Gestion du risque de notre rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2017, l'incertitude mondiale, le vote sur le Brexit visant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la faiblesse des prix du pétrole et du gaz, le cyber- risque, la lutte contre le blanchiment d'argent, l'exposition à des secteurs plus volatils, l'innovation technologique et les nouveaux venus en technologie financière, la complexité grandissante de la réglementation, la gestion des données, les litiges et les pénalités administratives, la conjoncture commerciale et économique dans les secteurs géographiques où nous exerçons nos activités, l'incidence des modifications des politiques gouvernementales, monétaires et autres de gouvernements, le risque fiscal et la transparence, et le risque environnemental.

Nous avertissons nos lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des décisions ayant trait à la Banque doivent bien tenir compte de ces facteurs et d'autres incertitudes et événements potentiels. Les hypothèses économiques significatives qui sous-tendent les déclarations prospectives du présent communiqué portant sur les résultats sont présentées à la rubrique Vue d'ensemble et perspectives et, pour chaque secteur d'exploitation, sous la rubrique Perspectives et priorités de notre rapport annuel 2016, mis à jour à la rubrique Vue d'ensemble et perspectives du rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2017. Sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, que nous pouvons faire ou qui peut être faite pour notre compte à l'occasion.

Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs et sur d'autres facteurs sont fournis aux rubriques Gestion du risque et Aperçu d'autres risques de notre rapport annuel 2016 et à la rubrique Gestion du risque de notre rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2017.

L'information fournie dans les sites Web susmentionnés ou pouvant être obtenue par l'intermédiaire de ces sites ne fait pas partie du présent communiqué portant sur les résultats. Tous les renvois à des sites Web contenus dans le présent communiqué portant sur les résultats sont inactifs et ne sont indiqués qu'à titre informatif.

