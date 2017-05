/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Investissement important pour la Ville de Montmagny et l'Islet/







MONTMAGNY, QC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, M. Marc Miller, et le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, et du ministre de la Culture et des Communications, de la Protection et de la Promotion de la langue française, de la région de l'Estrie, M. Luc Fortin, vous invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils annonceront un important investissement pour la Ville de Montmagny.

DATE : Le jeudi 25 mai 2017



HEURE : 13 h 30



LIEU : Salle du Conseil (Cajetan-Gauthier)

Hôtel de ville de Montmagny

143, Saint-Jean-Baptiste Est

Montmagny (Québec)

G5V 1K4









Sources :





Julien Mercier Caron Attaché de presse Bureau du député de Côte-du-Sud 418-234-1893 Brook Simpson Attaché de presse Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des

Collectivités 613 219-0149



Marie B. Deschamps Attachée de presse du ministre de

l'Éducation,

du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et

ministre responsable de la région de la

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 418 644-0664



SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 06:00 et diffusé par :