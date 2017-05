Le Forum international des médias, organisé par Global Connection Media SA, a commencé à Antalya







- 142 journalistes de 50 pays découvrent la Turquie

Le Forum international des médias, organisé dans le cadre de la campagne de publicité « Turquie - Découvrez le potentiel » (TDP), a commencé à Antalya avec la participation de 142 journalistes de 50 pays.

Le vice-Premier ministre adjoint Mehmet ?im?ek, le ministre de la Culture et du Tourisme Nabi Avc?, le président de l'AET Büyükek?i, et le PDG de Turkish Airlines ?lker Ayc? étaient parmi les personnalités invitées au Forum, où ils ont répondu aux questions de journalistes internationaux.

Le Forum international des médias, réalisé sous les auspices du ministère de l'Économie, du ministère de la Culture et du Tourisme et de l'Assemblée des exportateurs turcs (AET), sous le parrainage de Turkish Airlines, Maxx Royal, IHKIB et Borsa Istanbul, a été organisé par le groupe média international basé en Suisse, Global Connection Media SA (GC).

Dans le cadre du Forum - un évènement réunissant les médias du monde entier avec le plus haut niveau de participation - des thèmes tels que l'économie turque, son potentiel touristique et commercial ainsi que sa culture et les médias en général seront discutés.

Le ministre de la Culture et du Tourisme Nabi Avc?, qui a pris la parole à la session d'ouverture du Forum - hébergé par Maxx Royal Resort, la destination de vacances populaire d'Antalya-Belek - a souligné la nécessité de découvrir le potentiel touristique de la Turquie.

Le Forum, une première pour la Turquie, est une plateforme où les principaux représentants de la Turquie et des journalistes étrangers peuvent se rencontrer en face à face dans le cadre d'entretiens et de tables rondes.

Des participants de haut niveau

Parmi les participants au Forum, qui a commencé par un discours liminaire du PDG de Global Connection, Jacques Pasche, figuraient le président de l'Assemblée des exportateurs turcs Mehmet Büyükek?i, le président de Borsa Istanbul Himmet Karada?, le PDG de Turkish Airlines ?lker Ayc?, le président de l'Agence de soutien et de promotion des investissements de Turquie Arda Ermut, et le président de l'Association des exportateurs de vêtements d'Istanbul (IHKIB) Hikmet Tanr?verdi.

Une campagne promotionnelle globale

Le Forum international des médias, organisé dans le cadre de la campagne promotionnelle TDP de Global Connection en réponse aux efforts de communication accomplis en France, en Allemagne, en Italie, en Russie, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et aux États-Unis, est devenu une plateforme à la fois de promotion de l'économie turque et de discussion sur les nouvelles approches dans les médias.

En 2016, GC a organisé le Forum des médias Turquie-Russie à Antalya dans le but d'améliorer les relations entre la Turquie et la Russie. Ce Forum, auquel ont participé des journalistes russes et turcs de haut niveau, est devenu l'initiative civile la plus importante entre les deux pays. Le Forum des médias Turquie-Russie et le Forum international des médias seront des évènements annuels.

