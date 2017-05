WestJet encore nommée le transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada







CALGARY, le 25 mai 2017 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui avoir encore une fois été nommée le transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada par le Gustavson Brand Trust Index institué par la Peter B. Gustavson School of Business à l'Université de Victoria. Le transporteur aérien a aussi été nommé l'une des dix marques les plus dignes de confiance au Canada. Les résultats se fondent sur plus de 6 500 réponses de consommateurs canadiens à un sondage portant sur 294 marques canadiennes.

« Le secteur des transporteurs aériens faisant l'objet en général d'une haute surveillance des consommateurs, je suis ravi de constater que la marque attentionnée de WestJet continue d'enregistrer une tendance inverse », a déclaré Gregg Saretsky, président et chef de la direction de WestJet. « En tant que propriétaires, notre équipe est habilitée à faire tout en son pouvoir et à prendre les mesures nécessaires. Nous sommes fiers de mériter encore une fois la confiance des consommateurs canadiens et d'un peu plus de 21 millions d'invités qui ont pris un vol avec nous l'an dernier. »

« La confiance joue un rôle essentiel dans notre collectivité, notre économie et notre esprit collectif en tant que Canadiens », a expliqué Saul Klein, doyen de la Gustavson School of Business. « Nous avons été témoins de plusieurs pertes de confiance au cours de la dernière année, et cela se reflète dans nos résultats. Il est certain que cette confiance peut se miner très rapidement, et il faut beaucoup de temps pour la mériter ou pour se remettre de ses bévues. »

Le Gustavson Brand Trust Index a été créé pour sensibiliser les gens au rôle que la confiance joue dans l'esprit des consommateurs au moment de prendre des décisions d'achats. De plus, cet indice mesure les relations entre l'équité sociale, la confiance et la promotion pour les marques canadiennes. L'initiative souligne l'objectif de Gustavson, soit d'éduquer et de promouvoir un leadership responsable, ce qui fait partie de l'impact vital qui alimente le sens du devoir de l'Université de Victoria comme premier pôle d'enseignement et de recherche.

Pour en savoir davantage, visitez le site du Gustavson Brand Trust Index (en anglais).

WestJet

Nous sommes fiers d'être le transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada, qui s'appuie sur une culture primée axée sur le service à la clientèle et qui est reconnu comme l'un des meilleurs employeurs à l'échelle nationale. Avec notre compagnie aérienne régionale, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe. Au moyen de partenariats avec des transporteurs qui représentent chaque région majeure du monde, nous rendons plus de 150 destinations dans plus de 20 pays accessibles à nos invités. Misant sur le vaste réseau, l'horaire convivial et l'expérience-invité de renom de WestJet, Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles, avec des possibilités d'hébergement variées pour chaque invité. Les membres de notre programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances WestJet, entre autres. Nos membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet en tout temps, pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction - même pour les soldes de places. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, veuillez visiter le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Le transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016 et 2017 (Gustavson School of Business à l'Université de Victoria)

Lauréate 2017 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)

2016/2015/2014/2013/2012 - Classée parmi les trois meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)

2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)

2015/2011/2010/2008/2007/2006/2005 - Parmi les cultures d'entreprise les plus admirées au Canada (Waterstone Human Capital)

2015 Meilleur employeur au Canada (Aon Hewitt)

