/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce d'un nouveau programme d'études offert dans le domaine maritime/

CALGARY, le 25 mai 2017 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui avoir encore une fois été nommée le transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada par le Gustavson Brand Trust Index institué par la Peter B. Gustavson School of Business à...

QUÉBEC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D'Amour, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre...