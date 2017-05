Des entreprises de Koç Holding et du groupe Tata signent une coentreprise pour tirer parti du marché des produits blancs en plein essor en Inde







ISTANBUL et MUMBAI, Inde, May 25, 2017 /PRNewswire/ --

La coentreprise a pour objectif d'être en tête du marché d'ici 10 ans

Beko, qui fait partie de Koç Holding A.S. (Koç Holding), le plus grand conglomérat industriel de Turquie, et Voltas Limited, qui fait partie du groupe Tata, le plus grand conglomérat d'Inde, ont annoncé un accord qui voit Beko et Voltas, la plus grande marque indienne de climatiseurs, entrer dans une coentreprise (JV selon l'anglais joint venture) pour des biens de consommation durables.

La nouvelle entreprise proposée, qui va être constituée en Inde, sera un partenariat égalitaire. La JV sera constituée entre Ardutch B.V. (49%), une filiale entièrement détenue par Arçelik, propriétaire de la marque Beko, Koç Holding (1%), Voltas (49 %) et Tata Investment Corporation Limited (1%). Une fois que l'approbation réglementaire sera reçue, le partenariat lancera de réfrigérateurs, des machines à laver, des fours à micro-ondes, d'autres produits blancs et du gros électroménager pour le marché des biens de consommation durables en plein essor en Inde.

La société formée par la coentreprise (JVC), dotée de capitaux propres de 100 millions USD, tirera parti de la marque Beko et de son expertise dans le secteur du gros électroménager à l'échelle planétaire, ainsi que de la solide présence de la marque Voltas, de ses ventes importantes et de son réseau de distribution en Inde.

La JV est essentielle pour la stratégie commerciale de la « Route de la soie » de Beko, qui cherche à créer une présence solide et continue dans le couloir situé entre la Turquie et la région Asie-Pacifique. Cette action vise à profiter du marché indien qui offre un grand potentiel avec son quelque demi-milliard de consommateurs aux revenus moyens. Le marché des produits blancs en Inde devrait atteindre 12 milliards USD à l'horizon 2027.

Avec le nouvel investissement sur un marché à défricher, la JV cherche à atteindre une position de leader sur le marché en termes de produits blancs. La nouvelle installation de production vise à être opérationnelle d'ici la fin 2018. La JVC vendra également du gros électroménager produit dans différentes implantations de Beko à l'échelle de la planète.

La JV démontre une vision commune de la construction d'une entreprise de produits durables à long terme en Inde et l'accent que Beko met continuellement sur le continent asiatique en tant que principal moteur de ses plans stratégiques de croissance.

S'exprimant sur le partenariat, Fatih Kemal Ebiçlio?lu, président du groupe des biens durables de Koç Holding, a déclaré : « Compte tenu du changement accéléré du pouvoir économique mondial vers l'Asie, cette coentreprise constituera une étape cruciale pour la croissance de Beko dans la région. L'Inde se distingue comme vitrine d'opportunités importantes, car elle offre un grand potentiel avec sa population de 1,3 milliard d'habitants. Au cours des seules dix dernières années, le marché du gros électroménager indien a progressé de près de 9 %, dépassant la croissance globale de 3 % sur le marché mondial des produits blancs. Avec cette coentreprise, nous faisons une action stratégique pour accroître notre avantage concurrentiel mondial ».

Hakan Bulgurlu, PDG d'Arçelik, a déclaré : « Notre coentreprise avec Voltas et le groupe Tata démontre l'engagement de Beko à l'égard de l'Inde et présente la stratégie de la 'Route de la soie' de Beko, qui cherche à tirer parti des grandes opportunités de croissance dans les pays de la région Asie-Pacifique.

« La nouvelle classe moyenne indienne en pleine expansion représente une opportunité majeure pour notre entreprise. Cette jeune population urbaine comprend de nombreux primo-acheteurs qui investissent dans les produits blancs. Le potentiel de croissance sur ce marché est incroyablement enthousiasmant et nous sommes heureux de nous associer au groupe Tata pour réaliser ce nouveau partenariat ambitieux.

« En combinant notre expertise en fabrication mondiale et nos capacités d'innovation avec l'expertise de Voltas, nous sommes convaincus que la société produira de la croissance économique et constituera une plate-forme pour notre succès commercial continu. »

Ishaat Hussain, directeur de Tata Sons et président du conseil de Voltas Ltd., a déclaré : « Les biens de consommation durables constituent une expansion logique pour Voltas, et nous sommes ravis de former cette coentreprise avec Arçelik, qui fait partie du groupe Koç. La forte plateforme technologique, alliée aux capacités mondiales de fabrication et d'approvisionnement d'Arçelik, aidera la JVC à offrir de nombreux produits uniques et différentiés sur le marché indien. Le partenariat Voltas-Beko va aussi tirer parti de la marque bien connue et des forces de distribution de Voltas, et nous avons hâte de faire de la coentreprise un leader sur le marché des biens de consommation durables en Inde ».

Sanjay Johri, directeur général de Voltas Ltd., a ajouté : « Notre longue trajectoire et notre compréhension unique des clients indiens, alliées à des atouts de marque et de distribution, nous a aidés à devenir les leaders du marché en termes de climatiseurs de pièces en Inde. Les compétences principales de Voltas, ainsi que les capacités de fabrication et la vaste gamme de produits de Beko nous aidera à devenir un acteur de choix sur les marchés des biens de consommation durables dans le pays. Le consommateur indien a toujours été au premier plan de tous nos projets, et l'expansion de notre portefeuille de produits va, à travers cette tentative et comme toujours, offrir à nos clients de produits 'fabriqués en Inde', qui répondent spécifiquement à leurs besoins. Nous restons engagés envers nos objectifs de croissance rentable et durable, et cette coentreprise va créer une valeur renforcée pour nos clients et nos actionnaires. »

Avis aux rédacteurs en chef

À propos d'Arçelik & Beko

De nos jours, Arçelik A.?. offre ses produits et ses services dans le monde entier et a 30 000 employés, 18 installations de productions dans 7 pays (Turquie, Roumanie, Russie, Chine, Afrique du Sud, Thaïlande et Pakistan) et 34 bureaux de vente et de marketing dans 32 pays. Ses 11 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus et Dawlance) proposent des produits et des services dans 145 pays. En tant que troisième plus grande entreprise d'électroménager en Europe, Arçelik A.? a totalisé un chiffre d'affaires consolidé de 16,1 milliards de livres turques (TRY) en 2016. Produisant 60 % de ses revenus des marchés mondiaux, Arçelik A.?. possède 14 centres de R & D, qui emploient plus de 1 300 personnes. Arçelik est cotée sur l'ISE (Borsa Istanbul) depuis 1986. Beko, la marque mondiale d'Arçelik A.?., a été la marque d'électroménager à connaître la croissance la plus rapide depuis le début du millénaire. La marque est le leader du marché au Royaume-Uni et en Pologne et la marque indépendante numéro un de produits blancs en Europe.

À propos de Voltas

Voltas Limited est un fournisseur de premier plan de solutions d'ingénierie et un spécialiste des projets. Fondé en Inde en 1954, Voltas Limited fait partie du groupe Tata, et offre des solutions d'ingénierie à un large éventail d'industries dans des secteurs tels que le chauffage, la ventilation et l'air conditionné, la réfrigération, les projets électromécaniques, la machinerie textile, les équipements pour l'industrie minière et la construction, la gestion et le traitement de l'eau, les solutions pour la chaîne frigorifique, les systèmes de gestion des constructions et la qualité de l'air en intérieur. La société est également le leader du marché en termes de climatiseurs pour les pièces en Inde.

À propos de Koç Holding

Koç Holding, société mère d'Arçelik A.?., est la principale société de portefeuille d'investissements en Turquie et le groupe Koç est le plus grand groupe industriel et de services de la Turquie en termes de chiffres d'affaires, d'exportations, d'impôts, de nombre d'employés et de capitalisation du marché sur la Borsa ?stanbul, avec un effectif de plus de 95 000 personnes. Koç Holding occupe des positions de pointe en étant fort de ses avantages concurrentiels sur de nombreux secteurs, tels que l'énergie, l'automobile, les biens de consommation durables et la finance, ce qui lui offre un fort potentiel de croissance à long terme. Suite à un taux de croissance annuelle moyen de 11% dans les bénéfices consolidés en USD entre 2006 et 2016, Koç Holding se classe parmi les 500 meilleures entreprises au monde selon le classement Fortune 500 et fait état de ventes qui avoisinent les 23,5 milliards USD à la fin de l'année 2016. Le groupe Koç a été une force motrice pour l'économie turque avec un total de ventes qui correspond à 6 % du PIB de la Turquie, des exportations représentant 9 % des exportations totales de la Turquie alors que Koç Holding et ses filiales cotées en bourse représentent 20 % de la capitalisation boursière de Borsa Istanbul.

À propos du groupe Tata

Fondé par Jamsetji Tata en 1868, le groupe Tata est une entreprise mondiale basée en Inde, comprenant plus de 100 sociétés d'exploitation indépendantes. Le groupe mène ses activités dans plus de 100 pays sur six continents, avec la mission suivante : « Améliorer la qualité de vie des communautés que nous servons à l'échelle mondiale, grâce à la création de valeur à long terme pour les parties prenantes, basée sur le leadership accompagné de confiance ». Tata Sons est la principale société de portefeuille d'investissements et le promoteur de plusieurs sociétés de Tata, notamment Voltas. Soixante-six pour cent du capital en actions de Tata Sons est détenu par des organisations philanthropiques, qui apportent leur soutien à l'éducation, la santé, la création de moyens d'existence, l'art et la culture. En 2015-16, le chiffre d'affaires des entreprises Tata, toutes entreprises confondues, s'élevait à 103,51 milliards USD. Ces entreprises emploient collectivement plus de 660 000 personnes.

Chaque société ou entreprise de Tata fonctionne indépendamment sous la direction et la supervision de son propre conseil d'administration. Il existe 29 entreprises Tata cotées, avec une capitalisation boursière totale d'environ 116,41 milliards USD (au 31 mars 2016). Tournées vers l'avenir, les entreprises de Tata créent des entreprises multinationales qui cherchent à se différencier par des activités axées sur le client, l'innovation, l'esprit d'entreprise, la fiabilité et les activités axées sur les valeurs, tout en équilibrant les intérêts de divers acteurs, y compris les actionnaires, les employés et la société.

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 02:07 et diffusé par :