DaVita fait l'acquisition de Centrum Dializa II







DENVER, 25 mai 2017 /PRNewswire/ -- DaVita Inc. (NYSE : DVA), un groupe médical indépendant leader et fournisseur de services de soins rénaux aux États-Unis et dans le monde, a annoncé aujourd'hui l'acquisition du fournisseur polonais de dialyse Centrum Dializa II.

« Cette acquisition s'inscrit dans la tendance d'investissements en cours de DaVita destinés à offrir des soins centrés sur les patients et de grande qualité à davantage de patients et à leurs familles, » a expliqué Bjorn Englund, responsable des opérations de DaVita en Europe et au Moyen-Orient.

DaVita gère désormais en Pologne 53 centres et 830 employés qui traitent 2 370 patients de dialyse.

« Nous avons hâte d'accueillir nos nouveaux collègues et patients dans la famille DaVita en Pologne, » a déclaré Krzysztof Hurkacz, responsable des opérations de DaVita en Pologne. « DaVita fait tout son possible pour offrir des centres de soins accueillants pour le personnel et les patients et nous nous engageons à concrétiser cette vision au fur et à mesure de notre croissance dans ce pays. »

DaVita offre actuellement ses services de soins rénaux vitaux à des patients dans 12 pays. La société est présente auprès de populations urbaines ainsi que des zones rurales plus isolées où l'accès aux soins peut être plus compliqué. DaVita produit également des ressources pédagogiques pour donner aux patients et au personnel soignant davantage de connaissances et un accès à des outils qui peuvent aider à ralentir la progression des maladies rénales et à mieux les gérer.

On estime que 10 % de la population mondiale souffre de problèmes rénaux chroniques souvent sans le savoir parce que les symptômes ne sont détectés qu'une fois que la maladie a provoqué une insuffisance rénale totale. Pour en savoir plus sur les maladies rénales ou les opérations internationales de DaVita, rendez-vous sur le site DaVita.com/International.

À propos de DaVita Inc.

DaVita Inc., société apparaissant dans la liste « Fortune 500® », est la société mère de DaVita Kidney Care et DaVita Medical Group. DaVita Kidney Care est fournisseur leader de soins rénaux aux États-Unis et offre des services de dialyse aux patients souffrant d'insuffisance rénale chronique et de maladie rénale terminale. Au 31 mars 2017, DaVita Kidney Care gérait ou offrait des services administratifs à 2 382 centres de dialyse ambulatoire situés aux États-Unis pour environ 189 400 patients. L'entreprise gérait également 162 centres de dialyse ambulatoire situés dans 11 autres pays. DaVita Medical Group gère et opère des groupes médicaux et des médecins affiliés en Californie, au Colorado, en Floride, au Nevada, au Nouveau Mexique, en Pennsylvanie et dans l'État de Washington pour offrir des soins d'excellente qualité de manière digne et empathique. Au 31 décembre 2016, les équipes, médecins employés et cliniciens affiliés de DaVita Medical Group offraient des soins à environ 1,7 million de patients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur DaVita.com/about.

Information de contact

Média :

Doug MacDougall

+1-303-876-6618

doug.macdougall@davita.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/508487/DaVita_2016_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 02:01 et diffusé par :