Hommage aux victimes de l'attentat de Manchester







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - M. Denis Coderre, maire de Montréal, a annoncé aujourd'hui que la Ville de Montréal rendra hommage aux victimes de l'attentat de Manchester.

Ce soir, grâce à la collaboration de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain incorporée et de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, l'illumination du pont Jacques-Cartier sera en berne, c'est-à-dire qu'il cessera sa programmation quotidienne pour évoquer des bougies blanches dès la tombée du jour. Cette illumination sobre rendra ainsi hommage aux victimes et à leurs familles, jusqu'au levé du soleil. Rappelons que la conception artistique est réalisée par Moment Factory, en collaboration avec six studios montréalais de multimédia et d'éclairage : Ambiances Design Productions, ATOMIC3, Éclairage Public / Ombrages, Lucion Média, Réalisations et UDO Design.

L'hôtel de ville de Montréal sera également illuminé toute la nuit aux couleurs de l'Union Jack, drapeau du Royaume-Uni, en solidarité.

« Montréal est de tout coeur avec Manchester et avec les familles des victimes de cet attentat odieux. Il était très important pour moi, ce soir, de rendre un grand hommage et offrir toute notre solidarité aux personnes touchées » a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 18:50 et diffusé par :