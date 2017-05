Grève dans la construction - L'APCHQ demande à la partie syndicale de revenir à la table de négociations dès demain matin







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - À la suite de la rencontre tenue cet après-midi avec la ministre du Travail, Dominique Vien, l'APCHQ partage l'objectif de cette dernière de tout faire pour en arriver à une entente négociée. Au cours de la rencontre, l'APCHQ a d'ailleurs demandé à la partie syndicale de se rasseoir à la table de négociations dès demain matin afin de travailler à la conclusion d'une entente dans les meilleurs délais.

« Si la priorité de l'Alliance syndicale est d'avoir une entente le plus rapidement possible dans les différents secteurs de l'industrie de la construction, nous sommes d'avis qu'ils ne pourront pas refuser cette invitation à se rasseoir à la table dès demain matin. La balle est dans leur camp », affirme le vice-président Développement stratégique et Communications de l'APCHQ, François-William Simard.

Refuser de négocier par secteur : une attitude irresponsable

Alors qu'il serait plausible d'en arriver à une entente prochainement dans certains des quatre secteurs de la construction, l'Alliance syndicale refuse de s'engager à apposer sa signature sur une entente avec un secteur s'il n'y a pas d'ententes dans les trois autres secteurs. L'APCHQ déplore cette stratégie syndicale, qui pénalise directement des travailleurs et des employeurs d'un secteur pour lequel une entente pourrait être convenue rapidement. De plus, en agissant ainsi, l'Alliance va à l'encontre de l'esprit de la Loi R-20 qui prévoit une négociation secteur par secteur.

« L'Alliance juge plus important de prolonger une grève générale illimitée plutôt que de signer une entente bénéfique pour les travailleurs d'un secteur. Nous dénonçons cette attitude et nous partageons l'avis de la ministre du Travail à l'effet que les parties doivent tout faire pour en arriver à une entente négociée dans le maximum de secteurs, et ce, le plus rapidement possible », conclut M. Simard.

