CO2 Solutions annonce les résultats du troisième trimestre 2017







Symbole boursier (TSXV : CST)

Mise à jour sur ses projets et ses opérations

QUÉBEC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - CO 2 Solutions inc. («?la Société?») (TSXV: CST) a publié aujourd'hui les résultats financiers de son troisième trimestre clos le 31 mars 2017. Les états financiers détaillés et le rapport de gestion de la Société seront disponibles sur SEDAR au www.sedar.com.

Faits marquants pour le troisième trimestre et évènements subséquents :

La Société reçoit la confirmation d'une subvention de 15 M$ du gouvernement du Québec pour son projet Valorisation Carbone Québec, met en place son comité scientifique, et débute ses opérations

Entente de collaboration avec la société internationale d'ingénieurs-conseils Hatch Ltd.

Désignation de BBA comme firme d'ingénierie responsable du projet de Saint-Félicien

En février 2017, CO 2 Solutions inc. a lancé le projet Valorisation Carbone Québec (VCQ). L'objectif de ce projet est de favoriser le développement et la démonstration de solutions commerciales concrètes pour capter et réutiliser le CO 2 dans des applications de valorisation à grande échelle. Grâce au projet VCQ, CO 2 Solutions favorisera le déploiement d'usines commerciales de capture et de réutilisation du CO 2 en collaboration avec les industries émettrices de carbone, mais surtout contribuera à l'essor d'une nouvelle filière économique, celle de la valorisation du carbone. Le projet VCQ fera la démonstration des technologies de conversion du CO 2 les plus prometteuses, de partout dans le monde, sélectionnées suite à une évaluation approfondie à partir d'une liste exhaustive. Le projet sera réalisé dans un environnement industriel où la technologie de CO 2 Solutions sera utilisée pour la capture du CO 2 des gaz de combustion. Le 27 avril 2017, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, a confirmé une subvention de 15 M$ à CO 2 Solutions pour son projet VCQ. Le 16 mai 2017, la Société a annoncé la composition du comité scientifique du projet VCQ et, le 18 mai, la Société a émis une mise à jour des activités du projet VCQ. La Société a été en mesure de rassembler un groupe exceptionnel de scientifiques émérites des secteurs universitaire et privé, avec de l'expérience et des compétences complémentaires qui permettront de mener à bien le projet. À mesure que le projet VCQ progresse, il est prévu que les technologies sélectionnées seront déployées dans des projets commerciaux au Québec et à travers le monde.

Le 21 mars 2017, la Société et Hatch Ltd, société internationale d'ingénieurs-conseils spécialisée dans la conception et la réalisation de grands projets et dans les services d'ingénierie industrielle à travers le monde, ont annoncé conjointement une entente de collaboration entre les deux sociétés. En vertu de l'entente, CO 2 Solutions et Hatch collaboreront à la réalisation de systèmes de capture du carbone intégrant la technologie enzymatique à faible coût et respectueuse de l'environnement de CO 2 Solutions dans des grands environnements industriels. Dans le cadre de ces projets, CO 2 Solutions accordera une licence pour sa technologie exclusive et Hatch fournira son expertise de renommée mondiale en ingénierie et en réalisation de projets. En relation avec cette entente, la Société a annoncé que Hatch sera le fournisseur de services d'ingénierie pour le projet VCQ. Cette collaboration avec Hatch sera essentielle à la réussite du projet VCQ et jouera un rôle déterminant dans le développement du portefeuille d'occasions commerciales de la Société à l'échelle mondiale. La Société croit qu'en combinant sa technologie avec l'expertise de Hatch, elle sera en mesure d'accélérer le développement des affaires et de réaliser des projets à la satisfaction d'une clientèle vaste et diversifiée.

Le 12 janvier 2017, la Société a annoncé qu'elle a retenu BBA, une firme de génie-conseil canadienne indépendante, en tant qu'ingénieurs responsables en soutien au projet de capture du carbone à l'usine de pâte et aux serres de Saint-Félicien. BBA est une firme d'ingénierie de premier plan que la Société croit être le bon partenaire pour offrir le soutien pour la construction de son premier projet commercial et définir le plan directeur pour les projets commerciaux futurs. De plus, cette collaboration permettra à BBA de présenter le procédé de capture du carbone de CO 2 Solutions à sa clientèle, créant ainsi un marché porteur pour la technologie de la Société.

Sommaire des résultats financiers pour les périodes de trois et neuf mois closes le 31 mars 2017

Produits

La Société a enregistré un produit pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 31 mars 2017 de 0,05 M$ en lien avec la vente d'enzymes anhydrase carbonique («?AC?») pour utilisation dans la capture du CO 2 afin de stimuler la croissance d'algues pour la production économique et durable de protéines et de biocarburants à un tiers. La Société n'a enregistré aucun revenu pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 31 mars 2016. Les fonds reçus par l'intermédiaire d'ententes de subvention signées avec les agences gouvernementales fédérales ou provinciales ne sont pas traités à titre de produits. Ces montants sont plutôt comptabilisés en réduction des frais de recherche et de développement dans la période pour laquelle la contribution est réclamée et cumulée.

Frais de recherche et de développement

Les frais de recherche et de développement, avant les crédits d'impôt et l'aide publique, ont augmenté de 0,25 M$, totalisant 0,69 M$ pour la période de trois mois close le 31 mars 2017, comparativement à 0,44 M$ pour la même période en 2016. Cette augmentation pour cette période de trois mois par rapport à la même période de l'année précédente reflète les travaux associés au projet de capture du carbone à l'usine de pâte et aux serres de Saint-Félicien et au projet Valorisation Carbone Québec mentionné précédemment. Ces frais varieront selon les projets entrepris par la Société.

Pour la période de neuf mois close le 31 mars 2017, les dépenses de recherche et développement, avant crédits d'impôt et aide publique, ont diminué de 0,40 M$ à 1,76 M$. Cette diminution reflète la diminution progressive des activités de recherche et développement associés au projet écoÉnergie qui a été complété en décembre 2016, compensée en partie par les dépenses liées au démarrage des projets de capture du carbone à l'usine de pâte et aux serres de Saint-Félicien et le projet Valorisation Carbone Québec.

Les crédits d'impôt provinciaux en recherche et développement pour le trimestre étaient de 0,13 M$.

Frais de développement des affaires

Les frais de développement des affaires totalisent 0,12 M$ pour la période de trois mois close le 31 mars 2017, comparativement à 0,31 M$ pour la même période en 2016, marquant ainsi une diminution de 0,19 M$. Cette baisse nette est principalement attribuable à une diminution des honoraires professionnels de 0,20 M$ liés principalement à une diminution des frais liés aux litiges sur les brevets. Les frais de développement des affaires pour la période de neuf mois close le 31 mars 2017 totalisent 0,52 M$, comparativement à 0,72 M$ pour la même période de neuf mois en 2016, marquant ainsi une diminution de 0,20 M$. Cette baisse nette est principalement attribuable à une diminution des honoraires professionnels de 0,39 M$ liés à différentes initiatives de développement des affaires et à une diminution des frais liés aux litiges sur les brevets.

Frais généraux et administratifs

Les frais généraux et administratifs totalisent 0,55 M$ pour la période de trois mois close le 31 mars 2017, comparativement à 0,51 M$ pour la même période en 2016, marquant ainsi une légère augmentation de 0,03 M$. Cette augmentation nette est principalement attribuable à une augmentation des frais liés à la rémunération (salaires en espèces et avantages sociaux et rémunération à base d'actions) de 0,02 $, compensée par une augmentation hors trésorerie de la charge d'amortissement des brevets relativement à la réduction de la valeur de certains brevets de 0,04 M$ et une diminution de 0,04 M$ des honoraires professionnels, principalement attribuable à des frais légaux et professionnels liés aux relations publiques, relations avec les investisseurs et communications et à l'administration générale. Les frais généraux et administratifs totalisent 1,75 M$ pour la période de neuf mois close le 31 mars 2017, comparativement à 1,57 M$ pour la même période en 2016. Cette augmentation de 0,18 M$ est principalement attribuable à une augmentation nette des frais liés à la rémunération (salaires en espèces et avantages sociaux et rémunération à base d'actions) de 0,14 M$ et une augmentation hors trésorerie de la charge d'amortissement des brevets relativement à l'amortissement accéléré de certains brevets de 0,14 M$, compensée par une diminution de 0,11 $ des honoraires professionnels, principalement attribuable à des frais légaux et professionnels liés aux relations publiques, relations avec les investisseurs et communications et à l'administration générale.

Perte et résultat global pour le trimestre

La Société a enregistré une perte de 0,90 M$, soit 0,01 $ par action, pour la période de trois mois close le 31 mars 2017, une augmentation de 0,25 M$ sur la perte de 0,66 M$, soit 0,00 $ par action, pour la même période en 2016. Aucun facteur important, autre que ceux décrits dans les rubriques précédentes, n'a contribué à la variation de la perte pour ces périodes. Pour la période de neuf mois close le 31 mars 2017, la Société a enregistré une perte de 3,65 M$, soit 0,03 $ par action, une légère augmentation de 0,02 M$ sur la perte de 3,64 M$, soit 0,03 $ par action, pour la même période en 2016. Aucun facteur important, autre que ceux décrits dans les rubriques précédentes, n'a contribué à la variation de la perte pour ces périodes de trois ou de neuf mois.

Liquidités et situation financière

Au 31 mars 2017, la Société disposait d'un solde en trésorerie et placements à court terme de 2,61 M$, des comptes débiteurs (provenant principalement des taxes à la consommation) de 0,08 M$ et des crédits d'impôt recevables de 0,16 M$ pour un total de 2,85 M$. La Société avait des obligations financières courantes de 1,45 M$ au titre de créditeurs et charges à payer, une dette sous forme de prêts à terme, des débentures convertibles et une contribution remboursable exigibles au cours des 12 prochains mois de 1,20 M$.

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés pour les périodes neuf mois closes les 31 mars 2017 et 2016, ainsi que les notes s'y rattachant et le rapport de gestion pour la période close le 31 mars 2017 et autres informations additionnelles sur la Société sont disponibles sur le site Internet SEDAR à www.sedar.com.

À propos de CO 2 Solutions

CO 2 Solutions est une société innovatrice dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes. Elle travaille activement au développement et à la commercialisation d'une technologie pour les sources stationnaires de pollution au carbone. La technologie de CO 2 Solutions réduit les coûts associés à la capture, séquestration et réutilisation du carbone (CSRC) pour en faire un outil viable de réduction du CO 2 et permettre à l'industrie d'en tirer de nouveaux produits rentables. CO 2 Solutions a bâti un vaste portefeuille de brevets reliés à l'utilisation de l'anhydrase carbonique pour la capture postcombustion efficace du dioxyde de carbone au moyen de solvants aqueux à faible énergie. Pour plus de renseignements sur l'entreprise, consultez le site www.co2solutions.com.

Énoncés prévisionnels de CO 2 Solutions

Certains énoncés dans ce communiqué peuvent être de nature prévisionnelle. Ces énoncés font référence à des évènements futurs ou à la performance économique future de CO 2 Solutions et reflètent les hypothèses et attentes de la direction au moment présent. Certains facteurs inconnus peuvent affecter le cours des évènements, la performance économique et les résultats d'exploitation abordés dans ce document. CO 2 Solutions ne s'engage d'aucune façon à actualiser ou réviser tout énoncé prévisionnel, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou autrement, sauf en fonction des exigences prévues par la loi à cet égard.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE CO2 Solutions Inc.

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 18:16 et diffusé par :