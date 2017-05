Les États généraux de l'enseignement supérieur - Un premier rendez-vous réussi pour que l'éducation devienne une véritable priorité nationale







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Après avoir dressé un bilan plutôt sombre du fonctionnement et des missions des réseaux collégial et universitaire québécois, plus de 500 personnes réunies pendant trois jours la semaine dernière à Québec sont parvenues à une vision commune pour garantir l'essor du réseau de l'enseignement supérieur au Québec.

Organisé par un collectif de vingt-cinq organisations professionnelles, syndicales et étudiantes dont fait partie la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), l'événement a permis aux participantes et participants de s'entendre sur la nécessité d'être solidaire et de s'allier pour exiger des changements majeurs dans la manière de financer, d'administrer et de développer le réseau de l'enseignement supérieur.

« C'est un véritable cri du coeur que nous avons entendu. La précarité des individus et des établissements, le dévoiement des missions, la dégradation des conditions d'enseignement, de recherche et d'étude ainsi que la montée d'un centralisme autoritaire dans l'administration des établissements ont été vivement dénoncés » de préciser madame Caroline Senneville, présidente de la FNEEQ-CSN. Cependant pour les participantes et les participants à l'événement, le temps n'est plus aux constats, mais à l'action.

« Ce n'était que la première étape. Nous consolidons nos forces et établissons des plans de luttes. Il y a urgence d'agir et des gestes concrets seront posés dans les prochaines semaines. Nous allons tenir des actions concertées et nous envisageons de tenir un second rendez-vous l'an prochain à la veille des élections provinciales » conclut madame Senneville.

Le collectif a réussi à créer un événement d'une ampleur inattendue. Plus de 500 personnes ont répondu à l'appel des organisateurs, ce qui, selon la FNEEQ-CSN, est le signe d'un profond malaise dans les réseaux collégial et universitaire québécois.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 39 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. La fédération est l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

