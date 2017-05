Négociation dans l'industrie de la construction - L'ACRGTQ est satisfaite de la rencontre avec la ministre du Travail







QUÉBEC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) tient d'abord à saluer l'initiative de la ministre du Travail, Mme Dominique Vien, d'avoir réuni l'ensemble des acteurs majeurs de l'industrie de la construction en voie de dénouer l'impasse qui perdure dans le cadre des négociations des conventions collectives de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ considère qu'un retour au travail rapide est essentiel pour l'industrie et l'économie du Québec. Ainsi, elle approuve la démarche de la ministre visant à atteindre cet objectif.

L'ACRGTQ partage l'avis de la ministre et estime qu'il est possible d'en venir à une entente dans un secteur malgré le fait qu'il n'y ait pas d'ententes dans d'autres secteurs. Ainsi, l'ACRGTQ évalue qu'il reste peu d'obstacles à franchir pour parvenir à une entente avec l'Alliance syndicale pour le secteur génie civil et voirie.

Enfin, conformément à la demande de la ministre, l'ACRGTQ est disposée à élaborer un calendrier de concert avec l'Alliance syndicale et envisage positivement la reprise des négociations à très court terme.

Le génie civil et voirie est un secteur névralgique pour l'économie québécoise puisque l'ACRGTQ représente les entrepreneurs oeuvrant notamment à la construction des routes, des ponts, des égouts et aqueducs, des barrages hydroélectriques et lignes de transport d'énergie.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

