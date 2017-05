L'UPA fière partenaire du livre Hommes engagés à nourrir le Québec







LONGUEUIL, QC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Union des producteurs agricoles (UPA) est fière d'accueillir à ses bureaux de Longueuil, à titre de partenaire, le lancement du livre Hommes engagés à nourrir le Québec, troisième tome de la trilogie « Culture & Patrimoine », publié aux Éditions GID et rédigé par Rose-Hélène Coulombe et Michel Jutras.

Dans sa préface, le président général de l'UPA, Marcel Groleau, écrit : « Tous les peuples et les sociétés sont nés et se sont développés grâce à la terre qui les a portés. Ce que les Québécois sont aujourd'hui en tant que société, nous l'avons hérité de ces hommes et ces femmes qui, de génération en génération, ont défriché la terre et jeté les bases d'une agriculture distinctive, devenue aujourd'hui une activité de premier plan dans le développement socio-économique du Québec et de ses régions. »

« Notre histoire est en effet intimement liée à celle de notre agriculture. C'est également à partir du travail de la terre, des activités de la pêche et des trésors récoltés en forêt qu'a été forgé notre patrimoine alimentaire et culinaire. Bien que tout cela soit inscrit dans notre mémoire collective, peu d'ouvrages ont été consacrés exclusivement à ce sujet. »

« Heureusement pour nous, depuis plusieurs années, Rose-Hélène Coulombe et Michel Jutras les deux historiens derrière la Collection « Culture & Patrimoine » s'affairent à ce travail. À l'instar des deux premiers tomes, Femmes engagées à nourrir le Québec paru en 2012 et Histoires de gourmands : Culture culinaire paru en 2014, ce troisième volet intitulé Hommes engagés à nourrir le Québec vous amènera à la rencontre de nombreux passionnés. »

« Vous y découvrirez des artisans de la terre, ces agriculteurs qui ne comptent jamais leurs heures et qui ont le souci d'offrir chaque jour des produits frais et de qualité aux Québécois. Vous rencontrerez aussi ceux et celles qui les accompagnent, les conseillent, les informent. »

« L'agroalimentaire, vous serez à même de le constater, est un monde captivant aux multiples facettes. À la fois simple, puisqu'on parle ici de se nourrir, et compliqué, car produire cette nourriture ne se fait pas sans effort. »

« Tout ce qui gravite autour de l'alimentation, de la terre (mais aussi de la mer) à la table, est abordé à un moment ou à un autre par les auteurs. »

« Ce livre aux multiples saveurs ouvre une fenêtre sur des histoires de familles et, comme la nourriture occupe une place importante dans notre quotidien, vous découvrirez également à quel point nos recettes de famille constituent un héritage précieux. »

« Au fil des pages, les auteurs nous rappellent aussi toute l'importance que l'agriculture, l'alimentation et le monde culinaire ont eue dans notre propre histoire. Ils nous démontrent comment l'industrie a su s'adapter aux changements de société, en plus d'y ajouter une perspective politique. »

« Ce livre est le fruit d'un travail colossal de recherche, de vulgarisation et de rédaction. Il deviendra sans doute un outil de référence pour tous ceux qui s'intéressent à notre patrimoine agricole, alimentaire et culinaire. »

« Merci à Rose-Hélène et Michel de nourrir notre histoire. »

SOURCE Union des producteurs agricoles

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 17:24 et diffusé par :