L'événement #PortesOuvertesOntario 2017 est bien lancé - découvrez ce qui se cache derrière chaque porte!

TORONTO, le 24 mai 2017 /CNW/ - La Fiducie du patrimoine ontarien a célébré l'édition 2017 de Portes ouvertes Ontario le 17 mai en proposant une rare visite des coulisses de quelques-uns des sites les plus fascinants qui ouvriront leurs portes à Toronto. Cette avant-première exclusive prévoyait des arrêts à la cathédrale Saint-Michel et à la Prison Don ainsi qu'un accès à l'arrière-scène du Centre des salles de théâtre Elgin et Winter Garden. Les trois sites font partie de l'événement Portes ouvertes Toronto des 27 et 28 mai.

Des représentants de 17 événements Portes ouvertes Ontario de l'ensemble de la province étaient aussi présents pour promouvoir des activités organisées partout en Ontario de mai à octobre. Célébrez le 150e anniversaire de la Confédération grâce à des activités thématiques, des visites guidées, des expositions et des démonstrations - le tout gratuitement! Plus de 1 000 sites, des brasseries locales aux paysages naturels, des cabanes en rondins centenaires aux merveilles de l'ingénierie moderne, prennent part au programme, offrant aux visiteurs la chance d'entrer en contact avec l'histoire unique de l'Ontario en une année charnière. Pour obtenir des précisions sur les événements et des outils interactifs afin de mieux planifier votre expérience Portes ouvertes Ontario, consultez doorsopenontario.on.ca.

Portes ouvertes Ontario est un programme de la Fiducie du patrimoine ontarien qui est reconnu parmi les 100 meilleurs festivals et événements en Ontario en 2017. Il bénéficie du soutien financier du programme Ontario 150.

« Le programme Portes ouvertes Ontario de la Fiducie du patrimoine ontarien permet aux visiteurs comme aux résidents de explorer notre patrimoine riche et varié. Chaque site, ancien ou nouveau, offre un aperçu de notre histoire commune en tant qu'Ontariennes et Ontariens. Découvrez avec nous ces lieux captivants et les récits qu'ils évoquent, et sondez notre patrimoine historique, identitaire et culturel. »

- Beth Hanna, directrice générale, Fiducie du patrimoine ontarien

« Le 150e anniversaire de l'Ontario est une occasion de nous rassembler et de célébrer l'extraordinaire province où nous vivons. Portes ouvertes Ontario met en lumière notre riche histoire par l'accès aux sites culturels les plus fascinants de notre province. J'encourage les Ontariennes et Ontariens ainsi que nos visiteurs à se joindre aux festivités et à partir à la découverte du patrimoine ontarien en cette année exaltante. »

- Eleanor McMahon, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport

Comté de Bruce



Clarington



Erin



Gravenhurst



London



Markham



Mississauga



Niagara-on-the-Lake



Comté de Northumberland



Orillia et région

et région

Oshawa



Quinte West



Toronto



St. Catharines



St. Marys



Timmins



Région de Waterloo

Aurora 19 août Belleville et région 16 septembre Bradford West Gwillimbury 17 juin Brampton 30 septembre Brockville et les Mille-Îles 27-28 mai Comté de Bruce 10-11 juin Burlington 30 septembre Carleton Place 16-17 septembre Clarington 10 juin Cornwall 19-20 août Elgin Est 16 septembre Erin 10 juin Fergus-Elora 17 juin Gravenhurst 24 juin Grimsby 23 septembre Guelph 22 avril Région de Halton 30 septembre-1er octobre Hamilton 6-7 mai Kawartha Lakes 9-10 septembre Canton de King 23 septembre Kingston 17 juin London 16-17 septembre Markham 30 septembre Minden Hills 16-17 septembre Mississauga 23 septembre Niagara-on-the-Lake 16-17 septembre Comté de Northumberland 3-4 juin Orillia et région 30 septembre Oshawa 30 septembre Ottawa 3-4 juin Owen Sound 3-4 juin Oxford-Norwich 23 septembre Peterborough 6 mai Quinte West 16 septembre Richmond Hill 13 mai Rideau Lakes 19-20 août St. Catharines 24 juin St. Marys 30 septembre Stormont, Dundas et Glengarry 19-20 août Timmins 30 septembre Toronto 27-28 mai Région de Waterloo 16 septembre Wellington North 23 septembre Whitby 6 mai Whitchurch-Stouffville 3 juin

La Fiducie est un organisme du gouvernement de l'Ontario ayant pour mission d'identifier, de préserver, de protéger et de promouvoir le patrimoine ontarien.

