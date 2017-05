Darryl White nommé au Conseil d'administration de la Banque de Montréal







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW/ - La Banque de Montréal a annoncé aujourd'hui la nomination de Darryl White, chef de l'exploitation, à son Conseil d'administration. Le 7 avril, le Conseil avait annoncé son intention de nommer M. White comme successeur de Bill Downe au poste de chef de la direction, une nomination qui entrera en vigueur le 1er novembre 2017.

M. White est également un administrateur de BMO Financial Corp., la société de portefeuille de BMO Harris Bank, NA aux États-Unis.

À propos de BMO Groupe financier

Fondé en 1817, et soulignant actuellement sa 200e année d'exploitation, BMO Groupe financier est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ayant son siège social en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 719 milliards de dollars au 30 avril 2017 et d'un effectif de plus de 45 000 employés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 17:16 et diffusé par :