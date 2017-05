Lavazza Acquiert Kicking Horse Coffee







Le groupe basé à Turin accélère sa croissance en Amérique du Nord grâce à l'acquisition d'une participation de 80 % dans une importante entreprise canadienne de café organique

TURIN, Italie et INVERMERE, Canada, le 24 mai 2017 /CNW/ - Le groupe Lavazza a annoncé aujourd'hui l'achat d'une importante participation en capital dans Kicking Horse Coffee, Ltd. du fonds de capital d'investissements Swander Pace Capital, qui avait d'abord acquis le placement en 2012 en partenariat avec Jefferson Capital et United Natural Foods. Kicking Horse Coffee, une importante entreprise canadienne dans le domaine des cafés organiques et équitables, s'est démarquée depuis quelques années grâce à sa croissance extraordinaire au Canada et aux États-Unis.

Lavazza s'assure par cette transaction une participation de 80 % dans l'entreprise, dont la valeur est estimée à 215 millions de dollars canadiens. Elana Rosenfeld, qui a fondé Kicking Horse Coffee en 1996, conserve une participation en capital de 20 % et occupera le poste de directrice générale.

« Kicking Horse Coffee constitue un des fleurons de la région que recherche le Groupe Lavazza dans le cadre de sa stratégie de mondialisation et de positionnement de prestige », a affirmé Antonio Baravalle, président et chef de la direction du Groupe Lavazza et prochain président de Kicking Horse Coffee. « En ce moment, le café organique et équitable est l'une des tendances les plus dynamiques à l'échelle internationale, et particulièrement en Amérique du Nord. Kicking Horse Coffee est un chef de file dans ce secteur et la marque est tout à fait complémentaire au portefeuille de Lavazza. Au cours des dernières années, l'entreprise a connu une croissance régulière à deux chiffres. Grâce à cette acquisition, les perspectives de croissance et de développement augmenteront considérablement, au Canada et ailleurs. »

Cette transaction représente une étape importante pour l'évolution de notre stratégie en Amérique du Nord, un marché clé pour le Groupe Lavazza. Comme dans le cas des acquisitions des entreprises Carte Noire et Merrild, l'objectif de Lavazza est d'accroître davantage l'image de marque de Kicking Horse Coffee tout en partageant les principales compétences et valeurs respectives.

« Kicking Horse Coffee s'est toujours démarquée de ses concurrents par sa détermination à offrir des cafés de qualité et à adopter des valeurs de viabilité solides. Le Groupe Lavazza partage cette vision et il s'agit du partenaire parfait pour soutenir notre croissance et notre désir d'établir des liens avec le monde grâce à notre café, » a expliqué Elana Rosenfeld, cofondatrice et présidente de Kicking Horse Coffee. « Je suis enchantée et honorée que le Groupe Lavazza soit à nos côtés pour la suite de cette belle aventure. »

Le Groupe Lavazza vient de dévoiler les meilleurs résultats de son histoire au marché, enregistrant des revenus records de 1,9 milliard d'euros. Grâce à cette acquisition, Lavazza poursuit sa croissance à l'échelle internationale et sa diversification en renforçant sa position concurrentielle parmi les chefs de file mondiaux dans le secteur.

La famille Lavazza a déclaré : « C'est avec fierté que nous accueillons Kicking Horse Coffee dans notre Groupe. Nous sommes convaincus de pouvoir mettre à contribution notre expérience de plus de 120 ans dans l'industrie du café pour assurer la croissance continue d'une entreprise avec laquelle nous avons beaucoup d'affinités. »

Dans le cadre de cette transaction, le Groupe Lavazza a fait appel au cabinet d'avocats Blake, Cassels and Graydon LLP à Toronto, à J.P. Morgan Limited à titre de conseiller financier, à Boston Consulting Group à titre de conseiller stratégique et à PWC pour la fiscalité et la comptabilité.

À propos de Kicking Horse Coffee

Kicking Horse Coffee, Ltd. est basée à Invermere, en Colombie-Britannique (Canada); elle a fêté ses 20 ans en tant qu'entreprise en 2016. Kicking Horse Coffee reste une pionnière dans le café en grain et dans le commerce équitable du café au Canada; elle est surtout connue pour ses mélanges de cafés caractéristiques et pour la personnalité unique de sa marque. L'entreprise occupe depuis peu la 10e place au palmarès des meilleurs lieux de travail au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.KickingHorseCoffee.com.

À propos de Lavazza

Fondée en 1895 à Turin, la société du torréfacteur italien est la propriété de la famille italienne depuis quatre générations. Figurant parmi les plus grands torréfacteurs dans le monde, le groupe est présent dans plus de 90 pays par le biais de filiales et de distributeurs, exportant 60 % de sa production. Lavazza compte environ 3 000 employés au total et son chiffre d'affaires était de plus de 1,9 milliard d'euros en 2016. Lavazza a inventé dans ses jeunes années le concept d'assemblage, en d'autres termes, l'art de combiner différents types de cafés provenant de régions géographiques différentes, et c'est encore aujourd'hui une caractéristique différenciatrice pour la plupart de ses produits.

L'entreprise est également forte de 25 ans d'expérience dans la production et la commercialisation de systèmes et de produits de café en portions individuelles. Elle a été la première entreprise italienne à offrir des systèmes d'expresso en capsule.

Lavazza est présente dans tous les segments de l'industrie : pour la maison, pour les déplacements et pour les services de café au bureau, toujours avec le souci de l'innovation dans les technologies et les systèmes de consommation. Lavazza a été en mesure de faire connaître sa marque au moyen de partenariats stratégiques en parfaite harmonie avec la stratégie d'internationalisation de la marque, par exemple, dans le monde du sport avec les tournois de tennis du grand chelem, et dans le monde de l'art et de la culture en s'associant à des musées prestigieux comme le musée Guggenheim de New York, la Collection Peggy Guggenheim à Venise et le musée d'État de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, en Russie.

