Une convention collective nettement bonifiée au Collège de Montréal

MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale hier, les enseignantes et les enseignants du Collège de Montréal ont entériné l'entente de principe intervenue la semaine dernière entre leur syndicat et la direction du collège. La nouvelle convention collective d'une durée de cinq ans prévoit des améliorations significatives à leurs conditions de travail.

En étendant la portée des congés rémunérés lors du décès d'un ex-conjoint, la direction reconnaît enfin la réalité des nouvelles familles. « C'est innovateur. Peu de conventions collectives ont été ainsi modernisées » indique Madame Caroline Quesnel, vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et responsable du regroupement privé. De nouvelles dispositions dont une diminution significative du ratio maître/élève pour les élèves des niveaux 1, 2 et 3 du secondaire et l'obligation pour l'employeur d'informer, de consulter et de former le personnel enseignant lors de changement technologique auront un impact nettement positif sur la qualité de l'enseignement au collège.

Pour Madame Quesnel, il s'agit d'une très bonne entente et le mérite revient avant tout aux enseignantes et aux enseignants du collège. « C'est grâce à la mobilisation et à la solidarité des enseignantes et des enseignants que nous sommes parvenus à ces résultats. L'employeur a retiré ses demandes qui auraient impliqué un recul pour nos membres et le syndicat a réussi à préserver les acquis » conclut-elle.

Le Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de Montréal FNEEQ-CSN représente les soixante-dix enseignantes et enseignants du Collège de Montréal. Il est affilié à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN). Le Collège de Montréal est un établissement d'enseignement de vocation catholique comptant 1 300 élèves, filles et garçons, de la première à la cinquième secondaire.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 39 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. La fédération est l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

