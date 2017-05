Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST honore une entreprise et un organisme public de Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'activent pour offrir des milieux de travail sécuritaires







SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est cet après-midi que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a couronné les lauréats des Grands Prix santé et sécurité du travail dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. À cette occasion, une entreprise et un organisme public se sont distingués par leurs réalisations dans la catégorie Innovation. Coup d'oeil sur ces initiatives gagnantes qui contribueront à prévenir les accidents, voire à sauver des vies!

Grandes entreprises

Formica Canada inc., Saint-Jean-sur-Richelieu

Réducteur de friction à air pour alléger le travail des opérateurs

L'entreprise Formica Canada inc. se spécialise dans la fabrication de stratifié haute pression. Au service de la production, la machine-outil (la TRIM) sert à couper le rebord de la feuille de laminé. Les opérateurs doivent pousser deux ou trois feuilles de laminé de grande dimension en même temps, ce qui occasionne une friction des panneaux et demande une force physique élevée. De plus, les travailleurs effectuent cette opération de manipulation des feuilles de laminé de manière répétitive. À même ses tâches courantes, l'électromécanicien a conçu un bras rétractable mécaniquement muni de deux buses à air qui poussent l'air entre les feuilles de laminé. Cela réduit la friction et allège le travail de l'opérateur. L'installation du bras rétractable est également réalisée chez l'employeur. Le risque de voir apparaître un trouble musculosquelettique se trouve donc considérablement réduit.

Organismes publics

Ville de Farnham

Baril à feuilles pour une réduction des risques de blessures musculosquelettiques

Deux travailleurs effectuent la collecte des sacs de feuilles à l'automne. Ils réalisent cette tâche à l'aide d'un camion à ordure ordinaire, mais celui-ci ne facilite pas l'empilage des sacs au fur et à mesure que la cueillette avance. Les travailleurs doivent lancer les sacs de feuilles, dont le poids maximal est de 25 kg. Cette opération leur cause beaucoup de maux de dos et comporte des risques de lésions musculosquelettiques. Un baril à feuilles a été modifié pour qu'il puisse être utilisé avec le bras mécanique prévu pour le camion à ordures. La tâche peut donc être réalisée par un seul travailleur. Celui-ci met les sacs de feuilles dans le baril qui est maintenant à une hauteur de un mètre, et il active la commande à action maintenue pour vider le baril dans la benne à ordures. Cette méthode de travail a permis de diminuer la manipulation des sacs de feuilles et les risques de blessure musculosquelettique.

La CNESST tient à souligner la participation des cinq autres entreprises qui avaient été retenues comme finalistes, soit :

Brasserie Sleeman ltée;

Les serres Lefort inc.;

Roulements Koyo Canada inc.;

Tarkett inc.;

Thomas & Betts, membre du groupe ABB.

Les Grands Prix santé et sécurité du travail sont organisés chaque année par la CNESST dans toutes les régions du Québec. Ils visent à reconnaître des démarches et des projets mis en oeuvre par des employeurs et des travailleurs dans le but de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces prix mettent en lumière des gens qui ont à coeur la santé et la sécurité dans leur milieu de travail.

En route vers la finale nationale

En plus d'être couronnés dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, les lauréats se retrouvent en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2018.

