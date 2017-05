Invitation aux médias - Prenez part au Rendez-vous Montréal-Nord 2017 - Priorité économie, une démarche participative pour créer le « réflexe Montréal-Nord »







MONTRÉAL-NORD, QC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - La mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, Mme Christine Black invite les représentants des médias au Rendez-vous Montréal-Nord 2017 - Priorité économie. La conférencière invitée à cet événement est Mme Isabelle Hudon, chef de la direction de Financière Sun Life Québec et vice-présidente principale, solutions clients, de Financière Sun Life Canada.

QUOI : RENDEZ-VOUS MONTRÉAL-NORD 2017 - PRIORITÉ ÉCONOMIE



QUAND : JEUDI 25 MAI à 13 h 30



OÙ : CAPMATIC

12 200, boulevard Albert-Hudon - Montréal-Nord

(stationnement au 12 345, boulevard Albert-Hudon)

Depuis près d'un an, l'arrondissement de Montréal-Nord a entamé une démarche de consultation avec les experts du milieu sur les avantages et les défis économiques du secteur pour les investisseurs, les entrepreneurs et les employeurs ainsi que les institutions.

L'événement du 25 mai offrira un lieu d'échanges sur l'attractivité de Montréal-Nord comme environnement d'affaires pour aller plus loin et alimenter la mise sur pied d'une stratégie de développement économique pour Montréal-Nord.

Au cours de la journée, les participants pourront visiter le salon des exposants et participer aux ateliers ayant pour thématique : l'environnement d'affaires, l'emploi, et l'attractivité et la promotion du territoire. Programme complet sur demande.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 16:16 et diffusé par :