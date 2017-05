Le gestionnaire de portefeuille chevronné, Peter Hofstra, se joindra à Placements CI







TORONTO, le 24 mai 2017 /CNW/ - Placements CI (« CI ») a le plaisir d'annoncer le recrutement de Peter Hofstra, un gestionnaire de portefeuille chevronné, au parcours couronné de succès, pour son équipe de gestion de placements Harbour Advisors. De plus, CI annonce des changements de gestionnaires de portefeuille de plusieurs fonds.

M. Hofstra, qui entrera en fonction à titre de vice-président principal et gestionnaire de portefeuille principal à compter du 3 juillet 2017, possède plus de 15 ans d'expérience en placements sur les marchés boursiers canadiens et américains. Tout récemment, il a occupé les postes de directeur des placements, gestionnaire de portefeuille principal et d'analyste en valeurs mobilières à Manitou Investments, une société de services-conseils en investissements très réputée. Auparavant, il a été gestionnaire de portefeuille auprès d'un autre gestionnaire canadien d'actifs diversifiés. M. Hofstra est titulaire d'un diplôme en chimie, d'un doctorat en génie physique et il détient le titre d'analyste financier agréé. Il se joindra aux deux gestionnaires de portefeuille principaux primés de Harbour Advisors, Ryan Fitzgerald et Roger Mortimer.

« Sous la direction de Peter Hofstra, Manitou a produit de manière constante de solides résultats de placement dans divers mandats de placement, notamment d'actions canadiennes, américaines et nord-américaines, explique Neal Kerr, premier vice-président, Gestion de placements, Placements CI. Son recrutement démontre l'engagement continu de CI à assurer le succès de l'équipe Harbour et de ses fonds de placement. Harbour offre aux investisseurs une vaste expertise en placements prudents axés sur la valeur, par l'intermédiaire de trois gestionnaires de portefeuille principaux qui dirigent une équipe de neuf spécialistes en placement. »

CI annonce également que Harbour Advisors sera conseiller en placements de tous les fonds pour lesquels Tetrem Capital Management est actuellement sous-conseiller, aux alentours du 15 juillet 2017. En effet, le fondateur et directeur des placements de Tetrem a décidé de fermer son entreprise et de cesser de gérer de l'argent pour le compte d'investisseurs externes. Par conséquent, Tetrem se retire des mandats de CI.

La démarche d'investissement de Harbour cadre parfaitement avec le style d'investissement de Tetrem. Donc, ce changement de gestionnaire assurera que les portefeuilles continuent de convenir aux clients qui souhaitent investir sur les marchés boursiers par l'intermédiaire d'une stratégie prudente et axée sur la valeur.

Ce qui suit est une liste des fonds CI et de leur nouveau gestionnaire de portefeuille :

? Fonds canadien de dividendes CI (Roger Mortimer) ? Fonds de placements canadiens CI (Ryan Fitzgerald) ? Catégorie de société de placements canadiens CI (Ryan Fitzgerald) ? Une portion du fonds Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select (Ryan Fitzgerald) ? Une portion du Fonds gestion d'actions canadiennes Select (Ryan Fitzgerald) ? Une portion du Fonds de répartition tactique d'actifs Synergy (Ryan Fitzgerald) ? Fonds de valeur d'actions canadiennes Unie (Peter Hofstra) ? Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes Unie (Peter Hofstra).

Harbour remplace également Altrinsic Global Advisors à titre de gestionnaire du volet international du Fonds de placements canadiens CI et du fonds Catégorie de société de placements canadiens CI.

M. Fitzgerald est également gestionnaire de portefeuille principal du Fonds Harbour, du fonds Catégorie de société Harbour et du fonds Catégorie de société d'actions mondiales Harbour. M. Mortimer est gestionnaire de portefeuille principal du Fonds de revenu et de croissance Harbour, du fonds Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour et du fonds Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour, ce dernier étant coté cinq étoiles par Morningstar.*

À propos de Placements CI - la société de placement du Canada

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placement au Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, au www.ci.com. CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne dont les actifs sous gestion s'élevaient à 163,6 milliards de dollars au 30 avril 2017.

*© 2017 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus aux présentes : 1) sont la propriété de Morningstar; 2) ne peuvent pas être reproduits ni redistribués; et 3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes découlant de l'utilisation de ces renseignements. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Les cotes Morningstar reflètent les rendements au 30 avril 2017 et peuvent changer tous les mois. Les cotes sont calculées en fonction des rendements de 3, de 5 et de 10 ans d'un fonds, mesurés contre le rendement des bons du Trésor à 91 jours et de fonds semblables. Pour chaque période, les fonds qui se classent parmi les premiers 10 % de leur catégorie reçoivent une cote de 5 étoiles. Le classement global correspond à la moyenne pondérée des cotes sur 3, 5 et 10 ans. Pour obtenir plus de détails, consultez le www.morningstar.ca. Les cotes étoiles pour le fonds Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour, catégorie F, et le nombre de fonds équilibrés d'actions mondiales pour chaque période sont les suivants : dans l'ensemble, 5 étoiles; sur 3 ans, 5 étoiles, 683 fonds; sur 5 ans, 5 étoiles, 481 fonds; sur 10 ans, 4 étoiles, 204 fonds. Au 30 avril 2017, les rendements du fonds sont les suivants : 14,8 % (1 an); 9,4 % (3 ans); 12,2 % (5 ans) et 5,7 % (10 ans).

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels qui prennent en compte les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et d'autres frais divers ou l'impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de parts qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Harbour Advisors est une division de CI Investments Inc. CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et affiliée à CI, est le sous-conseiller de certains fonds associés à Harbour Advisors. Roger Mortimer est associé à CI Global Investments Inc.

