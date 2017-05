Lancement du HUAWEI P10 et P10 Plus au Canada le 6 juin 2017







MARKHAM, ON, le 24 mai 2017 /CNW/ - HUAWEI Canada a annoncé aujourd'hui que la gamme de téléphones intelligents P10 tant attendue serait disponible à l'échelle nationale le 6 juin 2017. La série phare d'appareils HUAWEI sera alors présentée pour la première fois sur le marché canadien. Alliant son système à deux caméras Leica, sa durée de pile, sa rapidité et son look épuré, la série P de téléphones intelligents HUAWEI a fait l'objet de critiques élogieuses aux quatre coins du monde.

« C'est avec enthousiasme que nous collaborons avec Rogers, Bell et Vidéotron pour présenter ces nouveaux téléphones intelligents fantastiques au Canada. Il s'agit d'un pas gigantesque vers l'avant pour le positionnement de HUAWEI sur le marché canadien des téléphones », indique Felix Li, président, HUAWEI Devices Canada. « Notre nouvelle gamme P10 rassemble les capacités d'imagerie exceptionnelles de Leica, ainsi que nos innovations de design et matérielles incomparables, afin d'offrir aux utilisateurs une expérience mobile captivante. »

« Les appareils P10 et P10 Plus sont des nouveautés excitantes dans notre gamme de téléphones intelligents de première qualité et nous croyons que nos clients vont les adorer », affirme Dirk Woessner, président, Segment Grand public, Rogers Communications. « En tant que fournisseur exclusif au Canada des appareils P10 Plus et P10 Or, nous sommes fiers d'offrir à nos clients des téléphones qu'ils peuvent obtenir nulle part ailleurs. »

« Bell et HUAWEI sont des partenaires de longue date en innovation dans les secteurs des réseaux à large bande et des téléphones intelligents, et nous sommes heureux de développer davantage nos relations d'affaires par le lancement du téléphone intelligent P10 », mentionne Blaik Kirby, président de Bell Mobilité. « Nous avons hâte de présenter l'une des gammes de téléphones intelligents les plus populaires au monde aux clients de Bell dans l'ensemble du Canada. »

« Vidéotron est un partenaire de longue date de Huawei et nous offrons leurs appareils sans-fil depuis le lancement de notre réseau mobile en 2010. Nous sommes fiers d'introduire à notre clientèle les tout derniers appareils iconiques de la série P de Huawei », déclare Bertrand Hébert, vice-président Marketing chez Vidéotron. « Ce lancement est très excitant pour nous et pour nos clients. »

La nouvelle série P démontre l'engagement continu de HUAWEI envers l'établissement de nouvelles normes de rendement et la promotion de l'expression créative. Parmi les atouts clés de la gamme de téléphones intelligents, on retrouve :

La caméra double Leica 2.0 / 2.0 Édition Pro, qui inclut un dispositif à deux caméras au dos du téléphone et la caméra Leica à l'avant, permettra aux Canadiens d'explorer une gamme complète d'outils pour le portrait photographique. Munis d'un capteur monochrome à 20 mégapixels, d'un capteur RVB à 12 mégapixels et d'algorithmes de fusion améliorés, les nouveaux téléphones intelligents de la série P offrent des options techniques et de photo artistique de qualité supérieure.

Les piles 3200 et 3750 mAh, respectivement pour les appareils P10 et P10 Plus, permettent d'utiliser la technologie HUAWEI SuperCharge. La solution à basse tension, à faible température et à recharge rapide inclut un mécanisme de protection à 5 couches. Cela lui permet d'offrir la surveillance de la tension, du courant et de la température en temps réel, ce qui rend la recharge non seulement rapide, mais très sûre. Une recharge de 30 minutes offre une journée complète d'utilisation dans des conditions normales et une recharge complète permet de l'utiliser pendant plus de deux jours.

Les appareils sont accompagnés d'un processeur Octa-core Kirin 960, de la HUAWEI Ultra Memory et de la nouvelle interface d'utilisateur EMUI 5.1. Le P10 Plus aura une mémoire de 64Go. Le P10 en aura 32Go. Les deux téléphones auront 4Go de mémoire vive.

Des couleurs et un design tendance, y compris la première finition « hyper diamantée » de l'industrie et des teintes créées dans le cadre du premier partenariat pluridisciplinaire avec le Pantone Color Institute, la plus éminente autorité mondiale en ce qui a trait aux couleurs.

Rogers offrira le P10 Plus de façon exclusive. Bell, Vidéotron et Fido offriront le P10 en noir et au lancement Rogers offrira le P10 en noir et or. Rogers offrira également les P10 et P10 Plus exclusivement, en bleu, plus tard cet été. Les prix seront déterminés par chacun des fournisseurs partenaires.

Fiche de renseignements canadienne pour les HUAWEI P10 et HUAWEI P10 Plus



HUAWEI P10 HUAWEI P10 Plus Taille Hauteur : 145,3 mm; Largeur : 69,3 mm; Profondeur : 6,98 mm Hauteur : 153,5 mm; Largeur : 74,2 mm; Profondeur : 6,98 mm Poids 145 g 165 g Couleurs Bleu éclatant, Or prestige, Noir graphite Bleu éclatant, Noir graphite Finitions Hyper diamantée, Jet de sable Hyper diamantée, Jet de sable Écran FHD 5,1po, écran de verre 2.5D, verre Corning Gorilla Glass 5 WQHD 5,5po, écran de verre 2.5D, verre Corning Gorilla Glass 5 CPU Kirin 960 (64 bits), Octa-core (4 x 2,4 GHz A73+ 4 x 1,8 GHz A53) Kirin 960 (64 bits), Octa-core (4 x 2,4 GHz A73+ 4 x 1,8 GHz A53) GPU Mali-G71 MP8 Mali-G71 MP8 Système d'exploitation Android 7.0 Android 7.0 Interface d'utilisateur Emotion UI EMUI 5.1 EMUI 5.1 Mémoire

32Go de stockage, 4Go de mémoire vive 64Go de stockage, 4Go de mémoire vive CCP Compatible avec la CCP Compatible avec la CCP Caméra Avant : 8MP, F/1.9

Dos : Caméra double Leica 2.0 monochrome 20MP et RVB 12MP, SUMMARIT-H F/2.2, OIS Avant : 8MP AF, F/1.9

Dos : Caméra double Leica 2.0 Édition Pro monochrome 20MP et RVB 12MP, SUMMILUX-H F/1.8, OIS Pile 3200 mAh (typique) avec SuperCharge HUAWEI 3750 mAh (typique) avec SuperCharge HUAWEI

À propos de HUAWEI et HUAWEI Canada

HUAWEI est l'un des plus importants fournisseurs mondiaux de solutions de technologies de l'information et des communications (TIC). Les 177 000 employés de HUAWEI aux quatre coins du monde s'engagent à développer des produits innovants pour les exploitants, les entreprises et les consommateurs des télécommunications à l'échelle mondiale. Nos solutions, produits et services de TIC innovants ont été offerts dans plus de 170 pays et régions, servant plus d'un tiers de la population du monde. Fondée en 1987, HUAWEI est une société privée détenue à 100 % par ses employés et Interbrand l'a nommée parmi les 100 marques les plus en vue au monde - la première entreprise chinoise à recevoir cette marque de reconnaissance.

HUAWEI Canada est en exploitation depuis 2008 et emploie plus de 700 personnes au Canada. Les produits et services sans fil innovants de HUAWEI comblent les besoins de bon nombre des plus importantes entreprises de télécommunications du Canada. Le Centre de recherche canadien de HUAWEI à Kanata, en Ontario, est un chef de file national de recherche en matière de technologies évoluées de la communication, telles que le 5G. HUAWEI est fière d'être un élément clé de l'Écosystème des TIC au Canada et d'être reconnue en tant que l'un des 30 plus importants investisseurs en recherche et développement au Canada.



