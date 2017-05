Avis aux médias - La Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et de grandes entreprises annoncent un nouveau projet favorisant l'intégration d'immigrants montréalais au marché de l'emploi







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. François Blais, et la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Mme Kathleen Weil, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle sera annoncé un nouveau programme favorisant l'intégration d'immigrants montréalais au marché de l'emploi. Ils seront accompagnés de Mme Céline Huot, vice-présidente, Stratégie et Affaires publiques de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et de représentants de Desjardins, d'Hydro-Québec, d'Intact Assurance et de SNC Lavalin.

Date : Jeudi 25 mai 2017



Heure : 11 h



Lieu : Terrasse de l'hôtel de ville

275, rue Notre-Dame Est



