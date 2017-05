Eyereturn Marketing obtient la certification « Great Workplace »







TORONTO, 24 mai 2017 /CNW/ - Eyereturn Marketing est fière d'annoncer qu'elle a obtenu, à la suite d'une analyse approfondie et indépendante menée par Great Place to Work® Canada, la certification Great Workplace. Ce mérite se fonde sur des commentaires anonymes recueillis auprès des employés à propos de leur expérience en milieu de travail.

« Eyereturn déborde de ressources humaines talentueuses et grandement compétentes qui contribuent chaque jour à notre succès », souligne Renee Hill, présidente et co-chef de la direction d'Eyereturn. « C'est un honneur d'être reconnu comme un lieu de travail exceptionnel par les qui sont au coeur même de notre culture. »

Eyereturn a trouvé des façons innovantes de récompenser ses employés en introduisant notamment une aide financière aux études et en soutenant la formation continue. Ce qui plaît davantage au personnel cependant, c'est que les chiens soient admis au bureau, que les employés jouissent d'un horaire d'été et que des fêtes mensuelles soient organisées.

Eyereturn reconnaît que la croissance personnelle et professionnelle de ses ressources est une priorité absolue. « Nous avons choisi de toujours garder la porte ouverte et nous croyons que la réussite découle d'une équipe engagée qui se sait capable de changer les choses de manière significative », déclare Tim Stoute, chef de la technologie et co-chef de la direction. « Eyereturn est une méritocratie et les membres de l'équipe sont invités à prendre l'initiative, à rechercher le consensus pour appuyer leurs idées, et à multiplier les efforts pour améliorer notre culture organisationnelle, nos produits et notre entreprise elle-même. »

Il ne s'agit que d'un début, puisque Eyereturn a récemment dévoilé une politique de travail à domicile applicable à l'ensemble des employés et un programme de sélection de collations pour continuer de proposer des choix qui profitent au personnel, favorisent l'équilibre travail-vie privée et facilitent les décisions santé.

À propos de Great Place to Work :

GPTW (www.greatplacetowork.ca) est l'autorité mondiale en matière de cultures en milieu de travail fondées sur une grande confiance et favorisant un niveau élevé de performance. S'appuyant sur des outils d'évaluation exclusifs, des services-conseils et des programmes de certification, GPTW salue les meilleurs lieux de travail au monde en établissant une série de listes nationales, y compris celles publiées par Fortune magazine (États-Unis) et le Globe & Mail (Canada). Great Place to Work® fournit les indicateurs, le cadre de référence et l'expertise requis pour créer, soutenir et reconnaître les cultures organisationnelles exceptionnelles.

Suivez GPTW en ligne à www.greatplacetowork.ca et sur Twitter à @GPTW_Canada.

À propos d'Eyereturn Marketing :

Eyereturn améliore la manière dont les marques rejoignent leur clientèle en ligne. Notre plate-forme exclusive offre un contrôle de campagne unifié, donnant aux marques les outils dont elles ont besoin par des résultats consolidés fondés sur l'attribution rassemblés dans un seul tableau de bord. Tournant le dos à l'approche en vase clos, Eyereturn a mis de côté les couches d'intermédiaires pour dégager des données et des connaissances approfondies utilisables pour réaliser des campagnes de recherche, de nature sociale et d'affichage. En conséquence, nos clients ont la capacité de prendre des décisions claires et éclairées en temps réel partout où ils rejoignent leur auditoire.

