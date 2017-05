La ministre de la Santé du Canada conclut sa participation à la réunion des ministres de la Santé du G20 et à l'Assemblée mondiale de la Santé







Bâtir des systèmes de santé qui répondent aux besoins de tous pour protéger et favoriser la santé

OTTAWA, le 24 mai 2017 /CNW/ - Les défis sanitaires mondiaux exigent des solutions sanitaires mondiales, et le Canada est résolu à collaborer avec ses partenaires internationaux afin d'améliorer la santé de la population canadienne ainsi que mondiale.

Au cours de la dernière semaine, le Canada a pris part à la réunion des ministres de la Santé du G20 à Berlin (Allemagne) ainsi qu'à la 70e Assemblée mondiale de la Santé à Genève (Suisse). L'honorable Jane Philpott, ministre de la Santé, et la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada par intérim, ont fait part des points de vue canadiens par rapport à diverses priorités de santé mondiale à des dirigeants sanitaires d'autres pays du G20 ainsi qu'à des représentants des États membres de l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres organisations internationales.

La réunion des ministres de la Santé du G20 marque la première fois que des ministres des pays du G20 abordent la santé mondiale en général. Lors de la réunion, les ministres ont pris part à la simulation d'une urgence sanitaire dans le but d'améliorer la gestion des crises sanitaires mondiales et ont discuté du renforcement des systèmes de santé ainsi que des défis associés à la prévention de la résistance aux antimicrobiens. Dans une déclaration acceptée par l'ensemble des nations participantes, les ministres de la Santé du G20 se sont engagés à poursuivre le dialogue sur la santé mondiale lors de leur prochaine réunion en Argentine et à continuer de favoriser la santé au sein du G20. La déclaration est aussi une réaffirmation de l'engagement du G20 d'atteindre les cibles et les objectifs relatifs à la santé fixés dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Dans le contexte de l'engagement continu du Canada à s'attaquer aux besoins sanitaires mondiaux en vue de sauver des vies, la ministre Philpott a annoncé une contribution du gouvernement du Canada de 1,5 million de dollars à l'appui du Fonds de réserve de l'Organisation mondiale de la Santé pour les situations d'urgence (1 million de dollars) et de services de santé pour sauver des vies parmi les personnes touchées par des conflits en Ukraine (500 000 $).

Lors de l'Assemblée mondiale de la Santé, la ministre Philpott et les membres de la délégation canadienne ont mobilisé directement des collègues internationaux par rapport aux priorités de santé mondiale du Canada. Dans son allocution lors de la plénière de l'Assemblée mondiale de la Santé, la ministre Philpott a solidifié la position du Canada que pour protéger et favoriser la santé, il faut bâtir des systèmes de santé qui répondent aux besoins de tous, y compris des plus vulnérables. La ministre a aussi profité de l'occasion pour consulter directement des représentants genevois à propos de leur approche de réduction des méfaits au cours des 25 dernières années et a notamment fait une visite d'un site de consommation supervisée et d'un établissement de traitement des héroïnomanes.

Pendant qu'elle se trouvait à Genève, la ministre Philpott a aussi confirmé l'engagement du gouvernement du Canada à mettre en place un cadre pancanadien concernant la résistance aux antimicrobiens et l'utilisation des antimicrobiens au Canada d'ici 2017. Pour réagir à l'émergence et à la propagation de la résistance aux antimicrobiens, elle a aussi annoncé que les Instituts de recherche en santé du Canada verseraient 1,39 million de dollars à l'appui d'innovations dans le but de mettre en oeuvre les meilleurs outils diagnostiques dans les milieux de soins et une utilisation adéquate des antibiotiques.

De plus, la ministre a coprésidé avec l'Organisation mondiale de la Santé une table ronde sur la santé mentale qui a réuni plus de 50 homologues internationaux et représentants d'organisations internationales dans le but d'échanger sur les défis et de discuter de mesures pour améliorer le bien?être mental dans le monde. Elle a aussi coanimé avec la Suisse une activité pour attirer l'attention sur la poursuite des attaques contre des travailleurs de la santé en zone de conflit et a prononcé une allocution à l'occasion d'« Immune Nations », une exposition d'art unique que le Canada coparraine avec la Norvège dans le but de favoriser la tenue de conversations à propos de l'immunisation et de la réticence à la vaccination.

L'élection de Tedros Adhanom Ghebreyesus à titre de nouveau directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé a aussi marqué l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Canada reconnaît le rôle important qu'il jouera dans la lutte contre les défis sanitaires mondiaux actuels et le félicite pour sa campagne réussie.

Citations

« Je suis honorée et fière d'avoir représenté le Canada lors de la toute première réunion des ministres de la Santé du G20 et de l'Assemblée mondiale de la Santé. Ces réunions internationales sont essentielles à l'établissement du consensus et de la collaboration nécessaires pour aborder des défis de santé mondiale pressants et complexes. J'ai hâte de continuer de travailler étroitement avec mes collègues internationaux pour protéger et favoriser la bonne santé dans le monde. »

L'honorable Jane Philpott

Ministre de la Santé

« Le Canada a une longue tradition de leadership en santé publique sur la scène internationale. Les discussions tenues lors de réunions comme la réunion des ministres de la Santé du G20 ou l'Assemblée mondiale de la Santé et leurs résultats sont d'importants rappels que nous devons prendre des mesures communes et demeurer vigilants à l'égard des menaces contre la santé publique mondiale comme la résistance aux antimicrobiens et des maladies émergentes. »

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique par intérim

Liens connexes

