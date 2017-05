Les amis de la montagne et la Ville de Montréal décernent le Prix du Mont-Royal aux Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - En ce jour anniversaire de la création du parc du Mont-Royal et dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal, M. Denis Coderre, maire de Montréal, et M. Peter A. Howlett, C.M., président des Amis de la montagne, ont eu le plaisir de décerner le Prix du Mont-Royal aux Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph qui, depuis 150 ans, ont investi et fait vivre une propriété remarquable située sur le flanc est du mont Royal. Ce lieu est d'ailleurs reconnu pour son exceptionnelle valeur culturelle et pour la qualité de ses éléments construits et paysagers.

Les Religieuses Hospitalières, dont le dévouement et l'engagement envers la société montréalaise datent du 17e siècle, ont contribué de manière significative à la création et au développement de la métropole.

« Symbole incontournable de notre ville, le mont Royal est un joyau patrimonial extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes ici pour témoigner notre attachement à cet espace emblématique, et pour honorer ceux et celles qui s'engagent à sa préservation. Et à voir cette propriété et ces jardins magnifiques, force est de constater que les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph ont un sens aiguisé de la conservation! » a déclaré M. Denis Coderre.

« La préservation du mont Royal est une priorité pour notre administration. Nous voulons transmettre aux générations futures un espace vert convivial et reposant, un oasis de verdure au sein de notre belle grande ville », a ajouté M. Réal Ménard, responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif.

« Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, le choix de remettre le Prix du Mont-Royal à cette communauté va de soi, a expliqué M. Peter Howlett, C.M. président des Amis de la montagne. Les Hospitalières ont joué un rôle déterminant pour la fondation de Montréal. Plus récemment, au cours du dernier siècle et demi, elles ont aménagé et su préserver et mettre en valeur un ensemble patrimonial incontournable du mont Royal. Elles lèguent ainsi à la collectivité un lieu exceptionnel qui a influencé le développement des qualités sociales, culturelles et paysagères de tout le flanc est de notre montagne. »

L'ensemble patrimonial, situé à l'angle des avenues des Pins et du Parc sur une propriété d'une superficie de 36 605 mètres carrés, fait partie du site patrimonial du Mont-Royal et comprend un couvent, un musée, trois chapelles, des vastes jardins et des bâtiments de service.

Mentions d'honneur

À l'occasion de la remise du Prix du Mont-Royal et dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal, Les amis de la montagne et la Ville de Montréal ont décerné des mentions d'honneur aux sociétés d'histoire de la Côte-des-Neiges, du Plateau-Mont-Royal, d'Outremont et de Westmount, afin de souligner le rôle important de ces acteurs pour la conservation et la mise en valeur de sites, de monuments et de documents historiques et dans la transmission de l'histoire du mont Royal.

Le Prix du Mont-Royal

Le Prix du Mont-Royal rend hommage à des personnes dont l'engagement et les gestes remarquables contribuent à la protection et à la mise en valeur du mont Royal. Mis en place en 2005, le Prix du Mont-Royal est une initiative des Amis de la montagne, à laquelle la Ville de Montréal est heureuse de s'associer. La cérémonie de remise du Prix s'inscrit au programme de Mai : Mois du Mont-Royal.

Les amis de la montagne est un organisme de bienfaisance enregistré qui a pour mission de protéger et mettre en valeur le mont Royal en privilégiant l'engagement de la communauté et l'éducation à l'environnement. Pour consulter les lauréats du Prix du Mont-Royal des années précédentes : http://www.lemontroyal.qc.ca/fr/nouvelles-et-evenements/mai-mois-du-mont-royal/le-prix-du-mont-royal.sn

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 15:30 et diffusé par :