Le ministre Heurtel rend publics les résultats de la onzième vente aux enchères du marché du carbone Québec-Californie

QUÉBEC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les résultats de la vente aux enchères d'unités d'émission de gaz à effet de serre (GES), qui s'est tenue conjointement avec la Californie le 16 mai dernier, sont maintenant disponibles. Il s'agissait de la onzième vente aux enchères conjointe à se tenir depuis la liaison des marchés du Québec et de la Californie le 1er janvier 2014.

Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, a rendu publics aujourd'hui les résultats de cette vente aux enchères.

Dans le cadre de cette vente, 75 311 960 unités d'émission du millésime 2017 se sont écoulées à un prix de 18,82 $ CA (13,80 $ US), et 2 117 000 unités d'émission du millésime 2020 se sont écoulées à un prix de 18,51 $ CA (13,57 $ US). La vente a généré des revenus bruts de l'ordre de 165 millions de dollars canadiens pour le Québec.

« Le marché du carbone est le fer de lance du Québec dans la lutte contre les changements climatiques. En plus de favoriser la réduction des émissions de GES, cet outil de fiscalité verte contribue à la modernisation et au développement durable de notre économie. Jusqu'à maintenant, le marché du carbone a généré des revenus de plus de 1,6 milliard de dollars pour le Québec, qui serviront à soutenir les entreprises, les municipalités, les institutions et les citoyens québécois dans leur transition vers un monde plus sobre en carbone. Ensemble, nous pouvons lutter contre les changements climatiques afin d'assurer une qualité de vie à nos enfants. Faisons-le pour eux! »

David Heurtel, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Le Québec vise une réduction de ses émissions de GES de 20 % sous le niveau de 1990 d'ici 2020 et une réduction de 37,5 % d'ici 2030, tout en s'engageant, dans le cadre du mémorandum d'accord Under2 MOU, à une réduction de 80 à 95 % d'ici 2050. Ce niveau de réduction suit les recommandations du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat pour les pays industrialisés.

Le sommaire des résultats de la vente aux enchères tenue le 16 mai est disponible sur le site Web du Ministère à l'adresse http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/avis-resultats.htm.

Emilie Simard

Attachée de presse

Cabinet du ministre du Développement durable,

de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Tél. : 418 521-3911



Relations avec les médias

Ministère du Développement durable,

de l'Environnement et de la Lutte contre

les changements climatiques

Tél. : 418 521-3991

