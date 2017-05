La Microbrasserie Saint-Pancrace concrétise son projet d'expansion







Le gouvernement du Canada accorde une aide financière à l'entreprise de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord

BAIE-COMEAU, QC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le brassage de la bière constitue l'une des plus vieilles industries canadiennes, sa consommation étant d'ailleurs bien établie dans les traditions. La bière artisanale, particulièrement, a connu un bel essor au cours des récentes années. Plusieurs brasseurs québécois sont en mode croissance et le gouvernement du Canada appuie des brasseurs d'ici pour qu'ils puissent prendre de l'expansion et répondre à l'augmentation de la demande pour leurs produits, tout en maintenant et en créant des emplois.

Le député de Québec et ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, annonce que la Microbrasserie Saint-Pancrace inc. se voit accorder une aide financière de 289 000 $, sous forme de contribution remboursable, dans le cadre de son projet d'aménagement d'une nouvelle usine de production de bière.

Fondée il y a quatre ans, la Microbrasserie Saint-Pancrace produit et commercialise des bières distinctives et représentatives de la Côte-Nord. Grâce à son projet d'expansion, elle vise à augmenter, à terme, sa capacité de production de 1 050 à 2 500 hectolitres. Les fonds consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC permettront à l'entreprise d'acquérir et d'installer des équipements, notamment une embouteilleuse et des cuves de maturation.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« La Microbrasserie Saint-Pancrace innove en misant sur des épices et des petits fruits nordiques propres à la région dans l'élaboration de ses produits. Ses bières distinctives et représentatives de la Côte-Nord seront bientôt disponibles dans d'autres régions du Québec. Ce projet d'expansion favorisera donc aussi la notoriété et mettra en valeur des produits locaux. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« En soutenant la Microbrasserie Saint-Pancrace, le gouvernement du Canada démontre sa détermination à stimuler le développement économique des régions du Québec. Nous croyons fermement dans l'entrepreneuriat et nous encourageons les investissements qui assurent la croissance des entreprises et de l'économie du Canada dans son ensemble. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« La nouvelle brasserie nous permettra de faire d'une pierre deux coups. En plus d'augmenter considérablement notre capacité de production, elle permettra de diversifier notre marché par l'ajout de nouvelles bières issues du terroir régional. »

André Morin, directeur de la production et copropriétaire, Microbrasserie Saint-Pancrace

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter

Suivez la Microbrasserie Saint-Pancrace sur Facebook

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 15:30 et diffusé par :